Ramos'tan Galatasaray'a son dakika çalımı! Suudi Arabistan'a gidiyor - Son Dakika

Ramos'tan Galatasaray'a son dakika çalımı! Suudi Arabistan'a gidiyor

Ramos\'tan Galatasaray\'a son dakika çalımı! Suudi Arabistan\'a gidiyor
Son Güncelleme: 01.09.2023 17:49

Al Ittihad, Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan ve anlaşma aşamasına geldiği Sergio Ramos'un transferinde sona yaklaştı. İspanyol stoperin nihai kararını verdiği ve yeni rotasının Suudi Arabistan olacağı iddia edildi.

Galatasaray'ın transferi için uzun süredir uğraş verdiği Sergio Ramos, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olmanın eşiğinde.

RAMOS, SUUDİ ARABİSTAN'A SICAK BAKIYOR

Gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Al Ittihad, Sergio Ramos ile görüşmelerde büyük ilerleme kaydetti ve mutlu sona çok yaklaştı. İspanyol stoperin de Suudi Arabistan'a sıcak baktığı ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.

GALATASARAY TEKLİFİNİ ARTIRMAYACAK

Öte yandan Galatasaray'ın Ramos için 7.5 milyon euroluk teklifinde bir artışa gitmeyeceği ve İspanyol stopere 2 Eylül'e kadar süre verdiği belirtildi. Ramos bu süre içinde sarı-kırmızılılara bir dönüş yapmazsa Galatasaray başka isimlere yönelecek.

Sergio Ramos, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ramos'tan Galatasaray'a son dakika çalımı! Suudi Arabistan'a gidiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ramos'tan Galatasaray'a son dakika çalımı! Suudi Arabistan'a gidiyor - Son Dakika
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