Galatasaray'ın transferi için uzun süredir uğraş verdiği Sergio Ramos, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olmanın eşiğinde.
Gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Al Ittihad, Sergio Ramos ile görüşmelerde büyük ilerleme kaydetti ve mutlu sona çok yaklaştı. İspanyol stoperin de Suudi Arabistan'a sıcak baktığı ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.
Öte yandan Galatasaray'ın Ramos için 7.5 milyon euroluk teklifinde bir artışa gitmeyeceği ve İspanyol stopere 2 Eylül'e kadar süre verdiği belirtildi. Ramos bu süre içinde sarı-kırmızılılara bir dönüş yapmazsa Galatasaray başka isimlere yönelecek.
Son Dakika › Spor › Ramos'tan Galatasaray'a son dakika çalımı! Suudi Arabistan'a gidiyor - Son Dakika