RAMS Başakşehir, Fenerbahçe maçına tek değişiklikle çıktı

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçında Fenerbahçe'yi konuk eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, son oynanan VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Turuncu-lacivertli ekipte cezası bulunan Jerome Opoku kadroda yer almadı. Opoku'nun yerine Ousseynou Ba forma giydi.

Başakşehir sahaya, Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Figueiredo ve Piatek ilk 11'iyle çıktı.

RAMS Başakşehir'in yedek kulübesinde ise Deniz Dilmen, Danijel Aleksic, Josef de Souza, Berkay Aydoğmuş, Philippe Keny, Emirhan İlkhan, Hamza Güreler, Batuhan Çelik, Serdar Gürler ve Mahmut Tekdemir yer aldı.

Mehdi Abeid kadroda yok

RAMS Başakşehir'de sakatlığı bulunan Cezayirli orta saha oyuncusu Mehdi Abeid maç kadrosunda yer alamadı.

Abeid, turuncu-lacivertli takımın Karagümrük ile oynadığı maçta da forma giyememişti.

Montella maçı takip etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, RAMS Başakşehir-Fenerbahçe müsabakasını yerinde izledi.

Montella'ya yardımcı antrenör Daniele Russo, atletik performans antrenörleri Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş ile analiz antrenörü Massimo Crivellaro eşlik etti.