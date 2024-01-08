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RAMS Başakşehir, Kasımpaşa ile erteleme maçında karşılaşacak - Son Dakika
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RAMS Başakşehir, Kasımpaşa ile erteleme maçında karşılaşacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak. Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. RAMS Başakşehir 13. sırada yer alırken, Kasımpaşa ise 8. sırada bulunuyor. RAMS Başakşehir'de Ousseynou Ba cezalı durumda olup maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Jerome Opoku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor ve Kasımpaşa maçında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

RAMS Başakşehir, Kasımpaşa ile erteleme maçında karşılaşacak
08.01.2024 - 10:46,
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 20 puanla 13. sırada bulunuyor.

Yaptığı 18 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise 26 puanla 8. sırada yer alıyor.

Ba cezalı

RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Ousseynou Ba, Kasımpaşa karşısında takımındaki yerini alamayacak.

Süper Lig'de bu sezon 3 sarı kart gören RAMS Başakşehirli Jerome Opoku ise ceza sınırında bulunuyor.

Opoku, Kasımpaşa karşılaşmasında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Kaynak: AA
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