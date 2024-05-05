RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti

RAMS Başakşehir, Kasımpaşa\'yı 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Pelkas ve Davidson'ın attığı gollerle Başakşehir, galibiyete yaklaştı.

05.05.2024 17:03
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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mert Güzenge, Uğur Sarı, Murat Altan

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Dubois, Onur Ergün, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Pelkas (Dk. 25 Aleksic), Davidson, Figueiredo

Kasımpaşa: Gianniotis, Taylan Utku Aydın, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Ngoy, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, da Costa

Goller: Dk. 15 Pelkas, Dk. 24 Davidson (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 32 Ömer Ali Şahiner, Dk. 36 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

15. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarından paslaşılarak kullanılan serbest atışta Pelkas'ın, kaleyi cepheden gören bölgeden uzak mesafeden düzgün vuruşunda, yan direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

24. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün sağdan savunma arkasına derinlemesine pasına hareketlenen Davidson, kaleciyi çalımladıktan sonra altıpasın sağından topu boş kaleye gönderdi: 2-0.

26. dakikada ev sahibi ekip üçüncü gole çok yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Gianniotis topu altıpasın soluna doğru çeldi. Burada meşin yuvarlağı önünde bulan Figueiredo'nun bekletmeden şutunda, savunma topu çizgiden kornere yolladı.

İlk yarı, RAMS Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti - Son Dakika

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