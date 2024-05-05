Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.
Hakemler: Mert Güzenge, Uğur Sarı, Murat Altan
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku (Hamza Güreler dk. 51 ), Dubois (Lima dk. 81), Onur Ergün, Deniz Türüç (Keny dk. 81), Ömer Ali Şahiner, Pelkas (Aleksic dk. 25), Davidson, Figueiredo (Kemen dk. 81)
Yedekler: Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Josef
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Kasımpaşa: Gianniotis, Taylan Utku Aydın (Sarp Yavrucu dk. 89), Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül (Sadiku dk. 46), Ngoy (Zai dk. 74), Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan (Sadık Çiftpınar dk. 46), da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Omeruo, Selim Dili, Emirhan Yiğit
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Pelkas (dk. 15), Davidson (dk. 24 ve 69), Kemen (dk. 86) (RAMS Başakşehir), Ben Ouanes (dk. 47) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç (RAMS Başakşehir) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti - Son Dakika
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