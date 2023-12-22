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RAMS Başakşehir, Trabzonspor deplasmanında - Son Dakika
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RAMS Başakşehir, Trabzonspor deplasmanında

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 19.00'da başlayacak. RAMS Başakşehir 12. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 4. sırada bulunuyor.

RAMS Başakşehir, Trabzonspor deplasmanında
22.12.2023 - 11:53,
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ligde oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 18 puanla 12. sırada yer alıyor. 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor ise 4. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
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