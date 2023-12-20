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RAMS Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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RAMS Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak olan RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı ve çift kale maçla sona erdi. Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

RAMS Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
20.12.2023 - 20:51,
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 23 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

RAMS Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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