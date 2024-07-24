RAMS Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde 51. maçına çıkıyor

Spor

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 51. karşılaşmasına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 50 maçta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 67 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 75 gole engel olamadı.

Çağdaş Atan ile Avrupa'da ilk maç

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında ilk sınavını verecek.

Turuncu-lacivertliler, Atan yönetiminde ligi 4. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmişti.

Sahasında 26. maç

RAMS Başakşehir, La Fiorita mücadelesi ile Avrupa kupalarında 26. iç saha maçını oynayacak.

İstanbul ekibi, bugüne kadar evinde yaptığı 25 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 35 kez havalandıran turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 28 golü engelleyemedi.

En golcü isim Visca???????

RAMS Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu. Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı.

Stefano Okaka ve Danijel Aleksic 6 golle RAMS Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki 2. sıradaki en golcü oyuncular konumunda bulunuyor. İrfan Can Kahveci, RAMS Başakşehir formasıyla Avrupa'da beş gol atarken, Deniz Türüç, Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, Serdar Gürler, Berkay Özcan ve Youssouf Ndayishimiye üçer, Marcio Mossoro da iki kez fileleri havalandırdı.

Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 13 golüne ise Adnan Januzaj, Bertrand Traore, Hasan Ali Kaldırım, Münir Chouiar, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.

Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak elendi.

UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

RAMS Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.

İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golüne ve galibiyetine üçüncü maçında Manchester United'ı 2-1 yenerek ulaşan RAMS Başakşehir, ilk puanlarını da kazanmış oldu.

İrfan Can Kahveci, söz konusu organizasyonun beşinci maçında Leipzig'e attığı 3 golle takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.

RAMS Başakşehir, 2022-2023 sezonunda mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçını, Maccabi Netanya ile İstanbul'da oynadı ve mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya temsilcisi Hearts'ı deplasmanda 4-0 yenerek, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.

İstanbul ekibi, Konferans Ligi'nde son 16 turuna kadar yükseldi. Turuncu-lacivertliler bu turda Gent'e elendi.