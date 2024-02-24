RAMS Global Cizre Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak - Son Dakika
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RAMS Global Cizre Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak

RAMS Global Cizre Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor\'a konuk olacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak olan RAMS Global Cizre Belediyespor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı. Hazırlıklarını tamamlayan takım, otobüsle Hatay'a hareket etti. Maç yarın Hatay Antakya Merkez Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak.

24.02.2024 18:17
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak RAMS Global Cizre Belediyespor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan takım, otobüsle Hatay'a hareket etti.

RAMS Global Belediyespor, yarın Hatay Büyükşehir Belediyespor'a Hatay Antakya Merkez Spor Salonu'nda saat 14.00'te konuk olacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: RAMS Global Cizre Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak - Son Dakika
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