UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Rangers'la karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin maç öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Çağlar Söyüncü ve Allan Saint-Maximin kadroda yer almadı.
Kadroya alınmadığını gören Allan Saint-Maximin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?" ifadelerine yer verdi.
İşte o paylaşım;
Son Dakika › Spor › Ranger maçı kadrosuna alınmayan Saint-Maximin'den jet hızında paylaşım - Son Dakika
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