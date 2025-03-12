Ranger maçı kadrosuna alınmayan Saint-Maximin'den jet hızında paylaşım - Son Dakika
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Ranger maçı kadrosuna alınmayan Saint-Maximin'den jet hızında paylaşım

Ranger maçı kadrosuna alınmayan Saint-Maximin\'den jet hızında paylaşım

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda Rangers ile yapacağı maç öncesi kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü kadroya alınmazken sakat olmayan Allan Saint-Maximin de listeye dahil edilmedi. Kadroya alınmayan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı.

12.03.2025 11:31
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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Rangers'la karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin maç öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Çağlar Söyüncü ve Allan Saint-Maximin kadroda yer almadı.

"BENİ YIKMAK İÇİN DAHA FAZLASI GEREKECEK"

Kadroya alınmadığını gören Allan Saint-Maximin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;

Ranger maçı kadrosuna alınmayan Saint-Maximin'den jet hızında paylaşım

Fenerbahçe, Rangers, Son Dakika

Son Dakika Spor Ranger maçı kadrosuna alınmayan Saint-Maximin'den jet hızında paylaşım - Son Dakika

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