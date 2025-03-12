Ranger maçı kadrosuna alınmayan Saint-Maximin\'den jet hızında paylaşım

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Rangers'la karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin maç öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Çağlar Söyüncü ve Allan Saint-Maximin kadroda yer almadı.

"BENİ YIKMAK İÇİN DAHA FAZLASI GEREKECEK"

Kadroya alınmadığını gören Allan Saint-Maximin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;