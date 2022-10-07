Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı - Son Dakika
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Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı

07.10.2022 17:57

Rap sanatçısı Hidra'nın Galatasaray'da son dönemde performansı tartışma konusu olan Kerem Aktürkoğlu'na yönelik yaptığı şarkıda, "Kerem kaptıra kaptıra ettin verem. Yok mu koca takımda güzel ara pas veren? Kaldırmıyorsun kafanı Kerem söyle neden? Görse şu halini dağlar Fatih Terim dedem" sözlerini kullanmasına sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki yağdı.

Galatasaray taraftarı olduğu bilinen ünlü rap sanatçısı Hidra, Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için özel bir şarkı yaptı.

"KAPTIRA KAPTIRA ETTİN VEREM"

Son dönemde performansı eleştiren Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıda Hidra, "Kerem kaptıra kaptıra ettin verem. Yok mu koca takımda güzel ara pas veren? Kaldırmıyorsun kafanı Kerem söyle neden? Görse şu halini dağlar Fatih Terim dedem." sözlerini kullandı.

Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkı ortalığı ayağa kaldırdı
Hidra

TARAFTAR ŞARKIYI SEVMEDİ

Sosyal medyada şarkıyı eleştiren Galatasaray taraftarı, Hidra'ya tepki gösterdi. Sözleri beğenmediklerini belirten taraftarlar, "Kerem'in de duyguları var." gibi yorumlarda bulundu.

Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkı ortalığı ayağa kaldırdı
Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkı ortalığı ayağa kaldırdı
Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkı ortalığı ayağa kaldırdı
Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkı ortalığı ayağa kaldırdı
Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkı ortalığı ayağa kaldırdı
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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı - Son Dakika


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