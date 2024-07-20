Rasmus Ankersen: "Dengeli ve başarılı bir takım kurmak için elimizden gelen gerçekleştiriyoruz"

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Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hem gençlerin hem tecrübeli oyuncuların olduğu, hep beraber dengeli ve başarılı bir takım kurmak için elimizden gelen çalışmaları gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Göztepe'de Başkan Rasmus Ankersen, sarı-kırmızılıların Slovenya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ankersen, rekabetçi bir takım kurmak için çok çalıştıklarını ifade ederek, "Sportif direktörümüz Ivan Mance ve oyuncu arayan bütün ekibimizle beraber ligde rekabetçi ve başarılı olacak bir takım kurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki yapacağımız çok daha işimiz var. Hem gençlerin hem tecrübeli oyuncuların olduğu, hep beraber dengeli ve başarılı bir takım kurmak için elimizden gelen çalışmaları gerçekleştiriyoruz" dedi.

"İki golcü alacağız"

Yeni sezon için takıma iki golcü daha katılacağını ifade eden Başkan Ankersen, "Elimizde bununla ilgili gerçekten iyi seçenekler var. Umarım gelecek günlerde bunu başarır ve sizlere, taraftarlarımıza onları tanıtırız ama bu iş bir anda olmuyor. Bir süpermarkete de gittiğinizde hemen istediğiniz şeyleri, istediğiniz fiyata bulamazsınız ya da aldığınız şeyler o anda size kaliteli gözükür ama daha sonra o kalitesini bir zaman sonra kaybettiğini görürsünüz" şeklinde konuştu.

"Lis'in gelmeyeceği anlamına gelmez"

Kaleci transferi durumuna da değinen Ankersen, "Kadromuzda Türkiye'deki en yetenekli kaleci olarak gördüğümüz ve hocalarımızın çok inandığımız Arda var. Sezon öncesi onun da ne kadar hazır olduğunu hocalarımızla hep beraber görmek istedik. Tabii bu Lis'in tekrar gelmeyeceği anlamına gelmiyor" dedi.

"Süper Lig bizim için büyük bir meydan okuma olacak"

Hem mental hem fiziksel hem de teknik anlamda iyi bir takım oluşturmak için çalıştıklarını kaydeden Rasmus Ankersen, "Süper Lig'de bizim adımıza büyük bir meydan okuma, büyük bir mücadele olacak ama biz oynadığımız maçlarda istediğimiz farkları oluşturabilirsek, istediğimiz noktalarda istediğimiz dokunuşları yapabilirsek kesinlikle çok iyi bir takım olacağımızı, fark oluşturacağımızı, iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Bu şekilde birçok kişiyi de şaşırtacağımızı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Onuachu için doğru fiyat bekliyoruz"

Geçen sene Trabzonspor'un Southampton'dan kiraladığı Paul Onuachu hakkında da konuşan Ankersen, "Paul Onuachu satılacaksa bunun doğru fiyata gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ferrari almak istiyorsanız ona Ferrari fiyatını ödemeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Göztepe ikinci planda değil"

Göztepe'nin ikinci planda bir takım olmadığı vurgulayan Başkan Ankersen, "Göztepe'yi, Avrupa'nın ve dünyanın en iyi takımı olarak görüyoruz. Böyle hissiyata sahibiz ve bununla gurur duyuyoruz. Bunlar gerçekler ama aynı zamanda şunu da görmemiz lazım gerçekçi bir şekilde. Burada hep beraber büyük başarılara ulaşıp, taraftarımızın oluşturduğu muhteşem ortam, şehrin güzelliğiyle hep beraber yakaladığımız başarılarla bu oyuncuları buraya çekebiliriz, hedefimiz de bu. Bir oyuncu, Göztepe'ye geleceği zaman burayı bir sıçrama tahtası ve Premier Lig'e giden bir yol haritası olarak da görebiliyor. Bunu bir motivasyon olarak görüyor ve bu şekilde kendini hazırlıyor" değerlendirmesinde bulundu. - LYUBLYANA