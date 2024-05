Göztepe Spor Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen: Süper Lig\'de daha zorlu bir meydan okuma bizi bekliyor

Spor

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, Süper Lig için çalışmaları şubat ayında başlattıklarını söyleyerek, "1. Lig'den daha yüksek seviyeli ve daha zorlu bir meydan okuma bizleri bekliyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in bitimine iki hafta kala Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Göztepe Spor Kulübü'nde Başkan Rasmus Ankersen, Gürsel Aksel Stadyumu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Ankersen, İzmir'in gelişmeye açık bir şehir olduğunu dile getirerek, "Sport Republic olarak bu potansiyeli gördük ve böyle bir yatırım yapmaya karar verdik. 2 yılı tamamladık, temelleri oturttuk. Üstün çalışmalarımızla yolculuğumuzun ilk kısmı başarıyla bitirdik. Artık ikinci kısma geçiyoruz. Tüm şehrin desteğini ve muhteşem kutlamaları görüyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde yolumuza çok çalışarak devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Sabırla başarıyı yakalayacağız"

İzmir'e ilk geldiklerinde çok çalışmalarının gerektiğini bildiklerini ifade eden Ankersen, "Göztepe'de bazı temeller vardı. Biz de futbol yapılanmasını getirdik. İlk yılımızda Türk futbolu ve pazarıyla ilgili kısıtlı bilgimiz vardı. İlk yılımızı öğrenmeyle ve yapılanmayı oturtmayla geçirdik. Ben herkese sabırlı olmasını ve başarının geleceğini söyledim. İkinci yılımızda da çalışmaya devam ettik. Azmimizle isteğimizle başarıyı yakaladık. Bu kesinlikle sürpriz değil. İlk yolculuğu tamamladık. Önümüzde çok daha fazla meydan okuma var, bunun farkındayız. Biz kendimizi geliştirmeye ve ilerlemeye devam edeceğiz. Ancak adım adım gideceğiz. Hızlı ilerlemenin mutluluk getireceğine inanmıyorum. Göztepe olarak birkaç yılda yok olan bir kulüp olmayacağız. Başarıları sabırla yakalayacağız" diye konuştu.

"Göztepe'yi her yerde anlatıyorum"

Gittiği her yerde Göztepe kültürünü anlattığını dile getiren Rasmus Ankersen, "Ben nerede olursam olayım her ülkede Göztepe'den ve taraftar kültüründen bahsediyorum. Takımı sürekli öne iten bir taraftar grubumuz var. Ben taraftarımıza minnettarım. Ancak futbolda şu yılda şurada olacağız demek zor. Göztepe'nin çok güçleneceğini ve İzmir'in gücü olacağına inanıyorum. Göztepe'nin arkasında olursak daha da güçleneceğiz. Futbol anlamında adımızdan söz ettireceğiz. Her şeyi bir anda gerçekleştirmek kolay değil, bir sürü bileşen var. Biz İlerlemeye devam edeceğiz ve kriterleri yerine getirdiğimiz an Göztepe daha da büyüyecek" dedi.

"Bizleri yeni bir medyan okuma bekliyor"

Süper Lig'le ilgili çalışmalara geçtiğimiz şubat ayında başladıklarını vurgulayan Başkan Ankersen, "Biz Süper Lig'de nasıl meydan okumaların olacağıyla ilgili analizler yaptık. Yüksek seviye bir lig bizi bekliyor. Fiziksel kalite olarak, bireysel kalite olarak elbette 1. Lig'den daha yüksek seviyede bir ligde oynayacağız. Önemli kulüplerin, mücadeleci takımların olacağı bir ligde oynayacağız. Biz saygı duyacağız ama birçok kulübü şaşırtacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Sepil olmasa gelemezdik"

Eski Başkan Mehmet Sepil'in çok önemli bir futbol insanı olduğunu vurgulayan Ankersen, "Mehmet Sepil tebrik edilmeyi ve takdiri hak ediyor. Göztepe'de çok önemli temeller oluşturuldu. Bugünkü başarı Sepil olmasaydı yakalanamazdı. O olmasa yatırım yapmayı göze almazdık. Onunla geçirdiğimiz zamanla çok önemli bilgiler edindim. Onunla hareket ettiğimiz, Mehmet Sepil'in partneri olduğumuz için çok mutluyuz. Kendisinin çok bilgisi var, çok iyi çevresi var. Sepil bizim için çok güvenilir bir ortak. Fazlasıyla takdiri hak ediyor. Türkiye'ye ilk yabancı yatırımcıyı getiren ilk kişi. Onu çok seviyoruz. Onunla uzun süre devam ederiz ve kulübü istediğimiz seviyeye getiririz" açıklamasında bulundu.

"Oyuncularınız ve takımınız sizin ürününüz"

Başarılı bir futbol takımı yönetmek için çok birleşenin olduğunu söyleyen Rasmus Ankersen sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikle futbolda nasıl oynamak istiyoruz bunu iyi bilmek lazım. Oyuncularınız ve takımınız sizin ürününüz. Buna uygun olarak doğru transferler yapmak zorundasınız. Bu da futbol kültürünüzü, yapılanmanızı oluşturacak. Oyuncu iyi olabilir ama doğru oyuncuyu bulmak gerekli, bu teknik direktör için de gerekli. Biz hoca değişikliğine gittik. Biraz daha fazlasına ihtiyacımız vardı. Eski teknik direktörümüz Radomir Kokovic de burada istikrarlı işler gerçekleştirdi. Başarılı olmak adın birçok birleşen var. Doğru oyuncuyu ve doğru hocayı buluşturmak bunların başında. Teknik futbol oynamak istiyorsanız teknik oyuncuları seçeceksiniz, fizik olarak iyi olacaksanız fiziği güçlü oyuncuları getireceksiniz. Bunu mimarlık gibi düşünüyoruz."

"Büyük isimler göreceğimizi sanmam"

Futbolcu yetiştirmenin en büyük amaçları olduğunu vurgulayan Başkan Ankersen, "Göztepe'de bu konuda başarılı olduk. En büyük hırslarımızdan biri en iyi Türk futbolcuları yetiştirmekti, bunda başarılı olduk. Önümüzde Taha örneği, Ümit örneği var. Yurt dışından getirdiğimiz Antony Dennis de iyi bir örnek. Yetenek geliştirme adına Afrika'dan önemli oyuncular bulmaya çalışıyoruz. Bu stratejiye devam edeceğiz. Göztepe için aç, potansiyeli yüksek gençleri getirmek için çalışıyoruz. Onlara Süper Lig'de şans vermek için her şeyi yapacağız. Çok büyük isimler göreceğimizi düşünmüyorum. Bizim çalışma prensibimiz bu değil. Geçmişinde oyuncu çok iyi şeyler yapmış olabilir ama bu gelecekte başarılı olacağı anlamına gelmez. Biz potansiyele odaklanıyoruz. Biz oyuna uygun oyuncalara odaklanıyoruz. Bizim şiddetli, agresif oyun anlaşımız var. Futbolcu seçerken bu oyun tarzını sahaya yansıtacak oyunculara odaklanacağız" dedi.

"Göztepe'yi yurt dışına tanıtmak istiyoruz"

Göztepe'nin muhteşem bir mazisi olduğunu söyleyen Ankersen "Bu tutkuyu ve sadakati hissediyorsunuz. Buraya gelme potansiyeline sahip oyunculara bu kriterleri anlatmak çok önemli. Biz aynı istikrarımızı sürdürdüğümüz durumunda birçok oyuncu buraya gelecek. Yurt dışına Göztepe'yi tanıtmak bizim projelerimizden biri. Gelen oyuncular buradan ayrılmak istemiyor. Bizim pozitif örnek oluşturmamız çok önemli. Yabancı yatırım büyük sorumluluk getiriyor. Bunun dünyada kötü örnekleri de var. Bizler başarılarımızla bunu yansıtmalıyız. Türk futbolunda müthiş bir potansiyel var. Özel sahipli yatırımcılık insanlara farklı sorumluluklar getiriyor. Hesapları doğru yapmanızı gerektiriyor. Diğer kulüpler ise beni ilgilendirmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Futbolda olay doğru oluşum, doğru kültür ve doğru seçimdir"

Altyapıdan oyuncu çıkarmak için çok çalıştıklarını dile getiren Rasmus Ankersen, "Biz altyapıya yatırımlar yapmak istiyoruz. Genç yetenekleri keşfetmek istiyoruz. Maalesef altyapı tesisi sıkıntımız var. Şehrin desteğini, yetkililerin desteğini istiyoruz. Doğru tesis için doğru alanlar olmalı. Yönetimle de konuşuyoruz ancak kesinlikle altyapıyla ilgili tesisleşmeyle ilgili desteğe ihtiyacımız var. Para, futbolda önemli ama tek şey değil. Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov hocanın bir lafı vardır, 'Futbolda para oynayamaz' diye. Futbolda olay doğru oluşum, doğru kültür ve doğru seçimdir. Para dışında farklı yöntemlerimiz var. Türk futbolunun yaşadığı sorunlardan bir tanesi, futbol sadece transferler üzerinden okunmaya çalışılıyor. Birçok iyi oyuncuyu bir araya getirisiniz ama doğru plan yoksa başarı gelmez. Türkiye'de bu eksik, dünyada da bu eksik" ifadelerini kullandı.

"Southampton'ın şampiyon olmasını istiyorum"

Sport Republic'in, Göztepe ile birlikte yönettiği İngiltere Championship temsilcisi Southampton'la iş birliği içinde olduğunu ifade eden Başkan Ankersen, "İki takım arasında transferler olabilir. Göztepe'den de, Southampton'a oyuncu gidebilir. Ancak bu transferler hem iki kulüp adına hem de oyuncular adına anlamlı olmalı. Bunun en güzel örneği kaleci Mateusz Lis. Lis Southampton'tan buraya geldi. Herkes için anlamlı oldu. Ancak iki takım arasında şu an netleşen transfer yok" yorumunu yaptı.

Ankersen, Southmapton'ın da Championship'te play-off oynayacağını hatırlatarak sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Takımımız West Bromwich'le play-off oynayacak. Yıllar önce Brentford'da şampiyon olmuştuk. Umarım aynı başarıyı yakalarız. Ben takımımıza ve hocamıza güveniyorum. Burada yaşadığımız mutluluğu İngiltere'de de yaşarız." - İZMİR