Real Madrid, ABD kampında sakatlanan Arda Güler'in lisansını dondurabilir - Son Dakika
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Real Madrid, ABD kampında sakatlanan Arda Güler'in lisansını dondurabilir

31.07.2023 11:54

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, ABD kampında sakatlık yaşadı. İspanyol kulübün, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak olan Arda Güler'in lisansını 1 Ocak 2024'e kadar dondurabileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, takımın ABD kampında sakatlık yaşadı. İspanyol kulübü, sağlık durumu merak konusu olan Arda Güler için önemli bir karara imza atabilir.

AMELİYATSIZ TEDAVİSİ 3 AY SÜRECEK

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Arda Güler'in menisküs sakatlığı nedeniyle ameliyatsız tedavisinin yaklaşık 3 ay süreceği belirtildi. Genç oyuncunun, bu tedavinin tercih edilmesi durumunda Kasım ayının başında sahalara geri dönebileceği aktarıldı. Ancak 18 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle ameliyat olması durumunda sahalardan uzak kalma süresinin 5 ay olacağı hatırlatıldı.

LİSANSI DONDURULABİLİR

Bu durumun Arda Güler'in ocak ayına kadar oynayamayacağı anlamına geldiği vurgulandı. Real Madrid'in kontenjan için Arda'nın sözleşmesini ocak ayına dondurabileceği öne sürüldü.

HAZIRLIK MAÇLARINDA OYNAYAMADI

Real Madrid'e transfer olmasının ardından sakatlık sorunu yaşayan 18 yaşındaki futbolcu, İspanyol devinde hazırlık maçlarında da süre alamamıştı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yapılan testler sonucunda oyuncumuz Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edildi. Oyuncumuz, özel tedavisi için Madrid'e gidecek." ifadeleri kullanılmıştı.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından sakatlığıyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti: "Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler."

YORUMLAR (7)
  • Hakan Uzuner: Kafirlerin amacı hep aynıdır. Kendinden iyi olanı yok etmektir. Özellikle müslümansa... Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Arda efsanesi başlamadan bitti gibi... Menisküs futbolcuyu emekli eder gibi... Buradan elli kere yazdım ve benim gibi uyarılar yapanda çok oldu.. Arda önüne bak, gaza gelip kendini bitirme diye... Arda'yi sisirenler rahatmisiniz? Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
  • MEHMET ÜNAL: futbol artık çok güç kuvvet gerektiren bir spor oldu. Cevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
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