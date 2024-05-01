Real Madrid, Baskonia\'yı yenerek Dörtlü Final\'e yükseldi

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Real Madrid, deplasmanda Baskonia'yı 102-98 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.
Buesa Arena'da İspanya temsilcilerinin karşılaştığı müsabakanın ilk çeyreği, 22-22 eşitlikle tamamlandı. Baskonia, başa baş geçen mücadelenin ilk devresini 56-52'lik skorla önde bitirdi.
Üçüncü periyodu 73-72 önde tamamlayan Baskonia'ya karşı son periyotta skor üstünlüğünü ele alan Real Madrid, maçı 102-98 kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdıran ilk takım oldu.
Madrid ekibinde Guerschon Yabusele, 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Baskonia'da ise Markus Howard'ın 29 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
Real Madrid'in Dörtlü Final'deki rakibi, Barcelona-Olympiakos (2-1) eşleşmesinin galibi olacak.
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.
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