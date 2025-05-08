La Liga'da ligin bitimine 4 hafta kala Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Rakibi Barcelona ile arasında 4 puanlık fark bulunan Real Madrid'de Celta Vigo karşılaşmasında 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşan Arda Güler'in 11'de olup olmayacağı herkes tarafından merakla bekleniyordu. Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler ile ilgili son karara kararını verdi.
İspanyol basınında yer alan habere göre; Arda Güler'in Barcelona maçına ilk 11'de başlayacağı aktarıldı. Ancelotti'nin Barcelona maçında Arda Güler'e büyük sorumluluklar vereceği belirtilirken, bu kararın Arda Güler'in kariyerinde bir dönüm noktası olacağı ifade edildi.
Real Madrid'in ligde oynadığı son 7 maçta da süre alan milli yıldızımız Arda Güler, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 38 maça çıkarken, bu maçlarda 5 gol ve 9 asistlik skor katkısı sağladı.
Son Dakika › Spor › Real Madrid'de Arda Güler için El Clasico kararı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)