Real Madrid\'de Arda Güler için El Clasico kararı

La Liga'da ligin bitimine 4 hafta kala Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Rakibi Barcelona ile arasında 4 puanlık fark bulunan Real Madrid'de Celta Vigo karşılaşmasında 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşan Arda Güler'in 11'de olup olmayacağı herkes tarafından merakla bekleniyordu. Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler ile ilgili son karara kararını verdi.

İLK 11'DE ŞANS VERECEK

İspanyol basınında yer alan habere göre; Arda Güler'in Barcelona maçına ilk 11'de başlayacağı aktarıldı. Ancelotti'nin Barcelona maçında Arda Güler'e büyük sorumluluklar vereceği belirtilirken, bu kararın Arda Güler'in kariyerinde bir dönüm noktası olacağı ifade edildi.

SON 7 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Real Madrid'in ligde oynadığı son 7 maçta da süre alan milli yıldızımız Arda Güler, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 38 maça çıkarken, bu maçlarda 5 gol ve 9 asistlik skor katkısı sağladı.