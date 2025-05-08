Real Madrid'de Arda Güler için El Clasico kararı - Son Dakika
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Real Madrid'de Arda Güler için El Clasico kararı

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Celta Vigo karşılaşmasında 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşan Real Madridli milli yıldızımız Arda Güler'in pazar günü Barcelona deplasmanında oynayıp oynamaması merak ediliyordu. İspanyol devinde Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin Arda ile ilgili son karara vardığı ve yıldız ismi ilk 11'de sahaya süreceği öğrenildi.

08.05.2025 16:29
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La Liga'da ligin bitimine 4 hafta kala Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Rakibi Barcelona ile arasında 4 puanlık fark bulunan Real Madrid'de Celta Vigo karşılaşmasında 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşan Arda Güler'in 11'de olup olmayacağı herkes tarafından merakla bekleniyordu. Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler ile ilgili son karara kararını verdi.

İLK 11'DE ŞANS VERECEK

İspanyol basınında yer alan habere göre; Arda Güler'in Barcelona maçına ilk 11'de başlayacağı aktarıldı. Ancelotti'nin Barcelona maçında Arda Güler'e büyük sorumluluklar vereceği belirtilirken, bu kararın Arda Güler'in kariyerinde bir dönüm noktası olacağı ifade edildi.

SON 7 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Real Madrid'in ligde oynadığı son 7 maçta da süre alan milli yıldızımız Arda Güler, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 38 maça çıkarken, bu maçlarda 5 gol ve 9 asistlik skor katkısı sağladı.

Real Madrid\'de Arda Güler için El Clasico kararı

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Son Dakika Spor Real Madrid'de Arda Güler için El Clasico kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Erhan Başer:
    oynasın bu çocuğu harcadı ancolotti.yoksa cud berlingamdan yeni eksik 52 7 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Oynasın tabii ya real deki en iyi 3 topcudan birisi arda 52 4 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Bugün kaç topçu Arda haberi geçtiniz? Ben kaçırdım sanırım. 5 16 Yanıtla
    1931:
    Budak degil Budala!.. 2 1
  • Kasım Ömeroğlu:
    hayırlı işler Ancilotti çocuğu kaç maça çıkarttın. 11 2 Yanıtla
  • onur pari:
    Ya hadi orada 1 senedir çocuğu her gün bir yere yolladınız. İnsanları salak yerine koymayın. 2 4 Yanıtla
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