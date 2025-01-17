Real Madrid'den NFL Maçı Hamlesi - Son Dakika
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Spor

Real Madrid'den NFL Maçı Hamlesi

Real Madrid, Santiago Bernabeu'da NFL maçı yapılması için anlaşma imzaladı. Tarih henüz belli değil.

17.01.2025 18:49
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İspanya'nın Real Madrid Kulübü, ülke tarihinde ilk kez bir ABD Ulusal Futbolu Ligi (NFL) maçına Santiago Bernabeu Stadı'nın ev sahipliği yapması için anlaşma imzaladı.

Yaklaşık 900 milyon avroluk bir yatırım ile stadyumu Santiago Bernabeu'nun seyirci kapasitesini artıran, modernleştirip yenileyen Real Madrid, komşuların gürültü olduğu gerekçesiyle yaptığı itirazla halen yasal süreci devam eden ve şimdilik iptal edilen konserlerin yerine alternatif buldu.

İspanya tarihinde bir ilki gerçekleştiren Real Madrid, Amerikan futbolunu İspanyolların ayağına getireceğini açıkladı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan tanıtıma, Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez, NFL Asya-Pasifik ve Avrupa Direktörü Brett Gosper, Miami Dolphins Kulübü Global Marketing Direktörü Pri Shumate ve Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida katıldı.

Perez, burada yaptığı konuşmada, "NFL'nin prestijini ve büyüklüğünü yansıtan bir karşılaşmanın Bernabeu'yu kendi evi olarak seçmesi bizim için büyük bir onurdur. Madrid ve Bernabeu'nun, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli sporlardan birini temsil eden NFL'yi tüm dünyaya aktarabilmesi Real Madrid taraftarları, Madrid halkı ve İspanyollar için büyük bir gururdur." dedi.

Brett Gosper de "Bernabeu'da maç yapacak olmamızdan dolayı olağanüstü heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

Basına verilen bilgide Madrid'in, Londra, Münih, Frankfurt, Sao Paolo, Mexico City ve Toronto'nun ardından bir NFL maçına ABD dışında ev sahipliği yapacak 7. kent olacağı bildirildi.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak NFL maçının tarihi henüz belli olmazken, karşılaşacak iki takımdan birinin Miami Dolphins olduğu, diğerinin ise daha sonra netleşeceği duyuruldu.

İspanyol basını, Real Madrid'in Amerikan futbolunu Santiago Bernabeu'ya getirerek yaklaşık 100 milyon avroluk bir gelir elde edeceğini ileri sürdü.

Real Madrid, yenileme inşaatı sona erdikten sonra gelir elde etmek için son bir yıldır Santiago Bernabeu'yu konserler için kiralıyordu. Ancak stadyum çevresinde yaşayan halkın gürültü, trafik, kirlilik gibi tepkilerinin ardından konuyu yargıya taşıması ile Bernabeu'da programlı olan konserler mart ayına kadar iptal edilmişti.

Kaynak: AA

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