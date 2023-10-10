Eden Hazard futbol kariyerine son verdi

İspanyol devi Real Madrid'in sözleşmesini bu yaz fesh ettiği 32 yaşındaki dünya yıldızı Belçikalı futbolcu Eden Hazard futbol kariyerini sonlandırdı.

115 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Adını Lille ve Chelsea dönemlerinde dünyaya duyuran Hazard, 2019'da 115 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.

BU YAZ SERBET KALMIŞTI

İspanyol devinde bekleneni veremip sakatlıkları ve aşırı kilolarıyla anılan Hazard, eleştirilerin odak noktası olmuştu. Real Madrid, Eden Hazard'ı bu yaz serbest bırakmıştı.

KARİYERİ