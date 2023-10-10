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Eden Hazard futbol kariyerine son verdi - Son Dakika

Eden Hazard futbol kariyerine son verdi

Son Güncelleme: 10.10.2023 12:22

İspanyol devi Real Madrid'in sözleşmesini bu yaz fesh ettiği 32 yaşındaki Belçikalı yıldız Eden Hazard, aktif futbol kariyerini resmen sonlandırdı.

İspanyol devi Real Madrid'in sözleşmesini bu yaz fesh ettiği 32 yaşındaki dünya yıldızı Belçikalı futbolcu Eden Hazard futbol kariyerini sonlandırdı.

115 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Adını Lille ve Chelsea dönemlerinde dünyaya duyuran Hazard, 2019'da 115 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.

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İspanyol devinde bekleneni veremip sakatlıkları ve aşırı kilolarıyla anılan Hazard, eleştirilerin odak noktası olmuştu. Real Madrid, Eden Hazard'ı bu yaz serbest bırakmıştı.

KARİYERİ

  • Lille; 190 maç, 49 gol
  • Chelsea; 349 maç, 110 gol
  • Real Madrid; 75 maç, 6 gol
  • Belçika; 119 maç, 33 gol
Bir yıldız daha kaydı! Eden Hazard, futbolu bıraktı
Bir yıldız daha kaydı! Eden Hazard, futbolu bıraktı
Bir yıldız daha kaydı! Eden Hazard, futbolu bıraktı
Bir yıldız daha kaydı! Eden Hazard, futbolu bıraktı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Eden Hazard futbol kariyerine son verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eden Hazard futbol kariyerine son verdi - Son Dakika
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