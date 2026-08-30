Real Madrid, Malaga'yı 4-0 Geçti
Arda Güler, Real Madrid'in 4-0 kazandığı maçta son dakikada gol attı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Arda Güler'in gol attığı maçta Real Madrid, Malaga'yı 4-0 yendi.
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan üçüncü hafta maçında Real Madrid, 19. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle öne geçti.
Maçın 26. dakikasında Alfonso Herrero'nun kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, 30. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle soyunma odasına 3-0 önde gitti.
Karşılaşmanın 87. dakikasında Bellingham'ın yerine oyuna giren milli futbolcu Arda Güler, 91. dakikada takımının dördüncü golünü attı.
Bu sonuçla Real Madrid puanını 9'a çıkarırken, Malaga ise 1 puanda kaldı.
Kaynak: AA
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