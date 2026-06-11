Real Madrid, Mourinho ile Anlaştı - Son Dakika
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Real Madrid, Mourinho ile Anlaştı

11.06.2026 21:42
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Real Madrid, Jose Mourinho ile 2029'a kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Real Madrid, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 63 yaşındaki teknik adamla 2029 yılına kadar anlaşma sağlandı.

Jose Mourinho, kariyerinde daha önce Real Madrid'in yanı sıra Benfica, Uniao de Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe gibi takımların teknik direktörlük görevini üstlendi.

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Jose Mourinho, Real Madrid, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid, Mourinho ile Anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet Market Ahmet Market:
    mourinho tecrübeli bir teknik direktör elbette ama Real Madrid'in son dönemlerdeki performansını düşünürsek böyle bir hamlenin ne kadar işe yarayacağı meçhul gözüküyor şehirde futbol dışı konuların daha çok ses getirdiği günümüzde spor camiasında bu tür haberler de önemini yitiriyor diye düşünüyorum 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Gül Avcı Ayşe Gül Avcı:
    mourinho'nun maaşı ne kadar acaba biz burada kira ödemekte zorlanırken bu adamlar milyonlarla oynuyo 0 0 Yanıtla
  • Bilgin Gürsel Bilgin Gürsel:
    yine bir erkek teknik direktör atanmış tabii ki Real Madrid gibi büyük kulüpte kadın antrenör görmeyi beklemek ayırımcı bir toplumda çok da gerçekçi değil ama yine de söylenmesi gerekiyor 0 0 Yanıtla
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