Real Madrid, Mourinho ile Anlaştı

Ahmet Market:

mourinho tecrübeli bir teknik direktör elbette ama Real Madrid'in son dönemlerdeki performansını düşünürsek böyle bir hamlenin ne kadar işe yarayacağı meçhul gözüküyor şehirde futbol dışı konuların daha çok ses getirdiği günümüzde spor camiasında bu tür haberler de önemini yitiriyor diye düşünüyorum