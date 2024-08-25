Real Madrid, Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Real Madrid, Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nde Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti. Arda Güler, bu sezon ilk kez ilk 11'de forma şansı buldu ve takımına katkı sağladı. Real Madrid puanını 4'e çıkardı.

25.08.2024 20:46
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İspanya 1. Futbol Ligi'nde sezonun 2. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti.

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Jude Bellingham'ın sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığı maçta, bu sezon ilk kez ilk 11'de forma şansı buldu.

Yüksek sıcak havanın olduğu bir ortamda oynanan ve ilk yarısı 0-0 sona eren maçta Real Madrid, 50. dakikada Arda'nın düşürüldüğü pozisyonda kazanılan serbest atışı kullanan Federico Valverde'nin topu yerden ağlara göndermesiyle 1-0 öne geçti.

Arda Güler bu sezon Real Madrid'de ilk kez 11'de çıktı

Real Madrid'de ikinci sezonunu geçiren Arda, geçtiğimiz sezon ligde sadece bir maçta (26 Nisan'da Real Sociedad'a karşı) ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Sakatlık sorunundan geçen sezon ligde ilk 11'de sahaya çıkmak için 33 hafta bekleyen milli futbolcu, bu sezon ikinci haftada Real Valladolid maçıyla ilk 11'de formayı kaptı.

Ligin ilk haftasında Mallorca deplasmanında Jude Bellingham'ın yerine 88. dakikada oyuna giren Arda, İngiliz futbolcunun cuma günkü antrenmanda sakatlanarak kadro dışında yer almasıyla Valladolid maçında teknik direktör Carlo Ancelotti'nin ilk tercihi oldu.

Oyunda kaldığı süre içinde Madrid'in tüm köşe atışlarında topun başına geçen, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında takımının ataklarında etkili olan, son vuruşlarda kaleciyi geçemese de üç önemli gol pozisyonuna giren Arda, 69. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Brahim, 88. dakikada takımının 2. golünü attı.

Mbappe ve Endrick ilk kez Real Madrid taraftarının karşısına çıktı

Diğer yandan Real Madrid'in yeni transferi Fransız futbolcu Kylian Mbappe de ilk kez eflatun-beyazlı formayla Santiago Bernabeu Stadı'nda taraftarının karşısına çıktı.

Takımının gol yollarındaki en etkili oyuncusu olsa da aradığı golü bulamayan Mbappe, 86. dakikada yerini diğer bir yeni transfer olan Brezilyalı Endrick Felipe'ye bıraktı.

Henüz 18 yaşında olan Endrick de ilk kez Real Madrid formasını giyerek, Bernabeu'da sahaya çıkma fırsatını aldı.

Endrick, 90+5. dakikada güzel bir şut ile rakip ağları havalandırarak, skoru belirleyen takımının 3. golünü kaydetti.

Real Madrid puanını 4'e çıkardı

Ligin ilk haftasında deplasmanda Real Mallorca ile berabere kalan Real Madrid, ikinci haftada Valladolid karşısında aldığı galibiyetle puanını 4'e yükseltti.

Kulüp başkanlığını, eski Real Madridli futbolcu Ronaldo Luis Nazario de Lima'nın yaptığı ve bu sezon La Liga'ya yükselen Valladolid ise 3 puanda kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Real Madrid, Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti - Son Dakika

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