Atalanta\'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu

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UEFA Süper Kupa Finali'nde Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek 6'ncı kez kupayı müzesine götürdü.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Arda Güler ve Kylian Mbappe'li Real Madrid ile Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Atalanta, UEFA Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geldi. Polonya'nın Varşova kentindeki PGE Narodowy Stadyumu'ndaki mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetti.

MBAPPE, REAL MADRİD KARİYERİNDEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

İki takımın da birer topu direkten dönerken maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarı Real Madrid baskısını artırdı. 59. dakikada Junior Vinicius'un pasında Federico Valverde topu ağlara gönderdi ve İspanyol ekibini 1-0 öne geçirdi. 68. dakikada Bellingham'ın ortasında topla buluşan Kylian Mbappe'nin golüyle Real Madrid farkı 2'ye çıkardı. 88. dakikada Arda Güler, Junior Vinicius'un yerine oyuna dahil oldu.

KUPAYI 6'NCI KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid sahadan 2-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu. Real Madrid, 6'ncı kez bu kupayı müzesine götürerek en fazla Süper Kupa kazanan takım unvanını da elde etti.