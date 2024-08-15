Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu

Atalanta\'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu

Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı 6'ncı kez müzesine götürdü. Öte yandan Kylian Mbappe, Real Madrid kariyerindeki ilk golünü attı.

15.08.2024 00:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Süper Kupa Finali'nde Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek 6'ncı kez kupayı müzesine götürdü.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Arda Güler ve Kylian Mbappe'li Real Madrid ile Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Atalanta, UEFA Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geldi. Polonya'nın Varşova kentindeki PGE Narodowy Stadyumu'ndaki mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetti.

MBAPPE, REAL MADRİD KARİYERİNDEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

İki takımın da birer topu direkten dönerken maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarı Real Madrid baskısını artırdı. 59. dakikada Junior Vinicius'un pasında Federico Valverde topu ağlara gönderdi ve İspanyol ekibini 1-0 öne geçirdi. 68. dakikada Bellingham'ın ortasında topla buluşan Kylian Mbappe'nin golüyle Real Madrid farkı 2'ye çıkardı. 88. dakikada Arda Güler, Junior Vinicius'un yerine oyuna dahil oldu.

KUPAYI 6'NCI KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid sahadan 2-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu. Real Madrid, 6'ncı kez bu kupayı müzesine götürerek en fazla Süper Kupa kazanan takım unvanını da elde etti.

Kaynak: İHA

Kylian Mbappe, Real Madrid, Arda Güler, Süper Kupa, Madrid, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçakladı, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçakladı, cani kocayı linçten polis kurtardı
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
18:24 7 belediye başkanını AK Parti’ye kaptıran YRP’den zehir zemberek açıklama 7 belediye başkanını AK Parti'ye kaptıran YRP'den zehir zemberek açıklama
11:29 Icardi’nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek Icardi'nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek
11:24 Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan’a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı
11:20 İstanbul’da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz O anlar kamerada İstanbul'da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz! O anlar kamerada
11:09 Kamala Harris’in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris’in lehine düzenledi Kamala Harris'in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris'in lehine düzenledi
11:02 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş
11:02 Survivor göndermesi çok konuşulur Serhat Akın, Fener’in elenmesi sonrası Acun’u topa tuttu Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener'in elenmesi sonrası Acun'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 00:20:11. #1.13#
SON DAKİKA: Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement