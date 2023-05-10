R.Madrid ile M.City berabere bitirirken, İstanbul biletleri rövanş maçına kaldı! - Son Dakika
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R.Madrid ile M.City berabere bitirirken, İstanbul biletleri rövanş maçına kaldı!

R.Madrid ile M.City berabere bitirirken, İstanbul biletleri rövanş maçına kaldı!

10.05.2023 00:42

Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki ilk maçta Real Madrid ile Manchester City 1-1 berabere kaldı. Vinicius'un olağanüstü golüne Kevin de Bruyne aynı güzellikte bir golle cevap verdi. İstanbul'daki finale kalacak takım rövanşta belli olacak.

Real Madrid ile Manchester City, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanya'da kozlarını paylaştı. Sonucu merakla beklenen maç 1-1'lik skorla tamamlandı.

PERDEYİ VINICIUS AÇTI

Real Madrid, 36. dakikada Vinicius'un ceza sahası dışından attığı şık golle öne geçti. İlk yarıda üstün bir futbol sergileyen Manchester City, aradığı golü ikinci yarıda buldu.

Ne Benzema ne Haaland! R.Madrid-M.City eşleşmesinden İstanbul bileti alacak takım rövanşa kaldı

DE BRUYNE'DEN HARİKA GOL

City'de sahneye çıkması beklenen Erling Haaland'ın yerini Kevin de Bruyne aldı. Belçikalı yıldız, 67. dakikada ceza sahası dışından çektiği sert şutla vatandaşı Courtois'i avladı. Bruyne, maçın yıldızı seçildi.

Ne Benzema ne Haaland! R.Madrid-M.City eşleşmesinden İstanbul bileti alacak takım rövanşa kaldı

İSTANBUL BİLETİ RÖVANŞA KALDI

Bu karşılaşmanın rövanşı 17 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de Etihad Stadı'nda oynanacak. Bu maçta İstanbul'daki finale yükselecek takım belli olacak.

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Son Dakika Spor R.Madrid ile M.City berabere bitirirken, İstanbul biletleri rövanş maçına kaldı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: R.Madrid ile M.City berabere bitirirken, İstanbul biletleri rövanş maçına kaldı! - Son Dakika
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