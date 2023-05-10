R.Madrid ile M.City berabere bitirirken, İstanbul biletleri rövanş maçına kaldı!

Real Madrid ile Manchester City, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanya'da kozlarını paylaştı. Sonucu merakla beklenen maç 1-1'lik skorla tamamlandı.
Real Madrid, 36. dakikada Vinicius'un ceza sahası dışından attığı şık golle öne geçti. İlk yarıda üstün bir futbol sergileyen Manchester City, aradığı golü ikinci yarıda buldu.
City'de sahneye çıkması beklenen Erling Haaland'ın yerini Kevin de Bruyne aldı. Belçikalı yıldız, 67. dakikada ceza sahası dışından çektiği sert şutla vatandaşı Courtois'i avladı. Bruyne, maçın yıldızı seçildi.
Bu karşılaşmanın rövanşı 17 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de Etihad Stadı'nda oynanacak. Bu maçta İstanbul'daki finale yükselecek takım belli olacak.
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