Recep Uçar: "Buraya ilk olarak Ankaragücü maçına namağlup olarak geldik" - Son Dakika
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Recep Uçar: "Buraya ilk olarak Ankaragücü maçına namağlup olarak geldik"

21.05.2022 18:43
Recep Uçar: "Buraya ilk olarak Ankaragücü maçına namağlup olarak geldik"

Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Buraya ilk olarak Ankaragücü maçına namağlup olarak geldik fakat şimdiyse üst lige çıkmayı garantileyen bir takım olarak geldik" dedi.

Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Buraya ilk olarak Ankaragücü maçına namağlup olarak geldik fakat şimdiyse üst lige çıkmayı garantileyen bir takım olarak geldik" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 4-2 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Ligin son maçını deplasmanda, Gençlerbirliği gibi zor bir takımı yenerek bitirdiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz buraya ilk olarak Ankaragücü maçına namağlup olarak geldik. Şimdiyse üst lige çıkmayı garantileyen bir takım olarak geldik. Her ne kadar oyuncularımızı değiştirerek, genç arkadaşlarımıza yer verdiysek de yenmemiz bu ligi bitirdiğimizin sinyallerini verdiler. Baktığımızda bölüm bölüm iyi oynadığımız ve iyi oynamadığımız anlar oldu. Gol bulmamıza rağmen ilk 15 dakikada çok fazla gol yiyebilirdik. O dakikalarda 36. haftada ilk defa kalemizi koruyan Anıl, bizi oyunda tuttu. Sonrasında ikinci golü bulup yeni devreye girmemiz ile avantajla başlamamızı sağladı. Sezonun son maçı olmasına rağmen kazanarak bitirdiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. Bizim adımıza bir dahaki sene gerek kadro gerekse oyun anlamında çok iyi geri bildirimlerin olduğu bir müsabakaydı. İlk defa forma şansı bulan oyuncularımın da performansları iyiydi. Gençlerbirliği'ne de bir dahaki sene başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

(Oğuzhan Halil Özbek - Ali Nargüner - Cem Geçim/İHA)

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Kaynak: İHA

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