Recep Uçar'dan İyi Sonuç Beklentisi - Son Dakika
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Recep Uçar'dan İyi Sonuç Beklentisi

Recep Uçar\'dan İyi Sonuç Beklentisi

Konyaspor Teknik Direktörü Uçar, Kasımpaşa maçı sonrası iyi sonuçlar alacaklarını belirtti.

19.01.2025 21:13
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- Recep Uçar: "Önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum"

KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından, "Oyuncularımız benim istediğim şeyleri sonuna kadar yapmaya çalıştı. Konyaspor'un önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, evinde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "İkinci yarının ilk maçı milat olarak aldığımız bir maç. Seyircimiz önünde kazanmayı çok istiyorduk. O doğrultuda hazırlandık. Kazanmayı istediğimiz ve onun için oynadığımız bir gün ama benim tarafımdan bakıldığında iyi oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz, kazanmayı hak ediyoruz sonuç olarak kazanamıyoruz. Bireysel hatalar yapmaya devam ediyoruz. Maça çok coşkulu başladık. Kramer ile 1-0 öne geçiyoruz, sonrasında da baskılı oynuyoruz. Maçtaki arzu istek güzel, pozisyonlardan da üretiyoruz. İnanın çok üzgünüm. Oyuncularımız benim istediğim şeyleri sonuna kadar yapmaya çalıştı. Konyaspor'un önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Konyaspor, Politika, Futbol, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Recep Uçar'dan İyi Sonuç Beklentisi - Son Dakika

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