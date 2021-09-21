Türkiye'nin en büyük 2v2 CS: GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick'te kıyasıya rekabet başladı. 'Yükselmeye hazır ol' teması ve 8 yeni haritası ile gelecek şampiyonunu arayan Red Bull Flick 2021'de elemeler devam ediyor. Toplamda 5 çevrim içi, 11 şehir elemesi olmak üzere 16 elemeden başarıyla ayrılacak 16 takımın play-off turuna kalacağı turnuvada son olarak cat9, Fellina, ZEROZONE 3 takımları üst tura adını yazdırdı. İstanbul ve Konya şehir elemelerinin ardından bu hafta Red Bull Flick heyecanı İzmir ve Adana'da yaşanacak.

Red Bull Flick'te şehir elemelerinin 3'üncü haftası sonuçlandı. İstanbul şehir elemesinde Fellina takımı, Konya şehir elemesinde ise ZEROZONE 3 takımı adını play-off turuna yazdırdı. Toplam 16 eleme turunun yaşanacağı dev şampiyonada sıradaki elemeler 26 Eylül tarihinde İzmir ve Adana'da gerçekleşecek. Bu iki şehirde ve bir çevrim içi elemede başarılı olan 3 takım play-off'lara gitmeye hak kazanacak.Şehir elemelerinin olanca hızıyla sürdüğü Red Bull Flick'te bir yandan da profesyonel oyuncular için düzenlenen TurkNet Invitational Turnuvası devam ediyor.