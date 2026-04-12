Red Bull Four 2 Score Türkiye Ayak Elemesi Ankara\'da

Red Bull'un küresel futbol organizasyonu Red Bull Four 2 Score'un Türkiye ayağındaki ikinci eleme turu, Ankara'da gerçekleştirildi.

2. Yüzyıl Parkı'nda düzenlenen turnuvada takımlar, İzmir'de düzenlenecek Türkiye finaline katılabilmek için mücadele etti.

Kalecisi olmayan, 15x25 metre ölçülerindeki sahada 10 dakika oynanan maçta, ilk ve son dakikada atılan goller 2 sayı olarak sayıldı.

Elemelerde, Olympic Sivas, Athletico Trabzon, Ankara ve Tesla Grup takımları finale kaldı.

Organizasyonda Anadolu Ajansı ve TRT'den basın mensupları da maç yaptı.