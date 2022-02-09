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Reha Erginer: "Kocaeli maçı 6 puanlık çok önemli bir maçtı" - Son Dakika

Reha Erginer: "Kocaeli maçı 6 puanlık çok önemli bir maçtı"

09.02.2022 17:52
Reha Erginer: "Kocaeli maçı 6 puanlık çok önemli bir maçtı"

Boluspor'un Teknik Direktörü Reha Erginer, Kocaeli maçının 6 puanlık bir maç olduğunu belirterek, "Önümüzde çok önemli bir Keçiörengücü maçı var. Bizim deplasmanda kazandığımız 3 puanı çok daha anlamlı kılabilecek bir maç" dedi.

Boluspor'un Teknik Direktörü Reha Erginer, Kocaeli maçının 6 puanlık bir maç olduğunu belirterek, "Önümüzde çok önemli bir Keçiörengücü maçı var. Bizim deplasmanda kazandığımız 3 puanı çok daha anlamlı kılabilecek bir maç" dedi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor maçında sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Deplasmandan aldığı 3 puanla dönen kırmızı-beyazlı ekip, hafta sonu evinde oynayacağı Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı.

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, Kocaeli maçının 6 puanlık bir maç olduğun belirterek, "Bizim için Balıkesir maçından sonra büyük aradan sonra ikinci yarıya başlangıç maçı gibiydi. 6 puanlık çok önemli bir maçtı. 2 maç da rakiplerimizden eksiğimiz olduğunu düşünürsek bizi iyi bir yere getirmenin eşiği gibi bir maçtı. Bunu da iyi değerlendirdik. Önümüzde çok önemli bir Keçiörengücü maçı var. Bizim deplasmanda kazandığımız 3 puanı çok daha anlamlı kılabilecek bir maç. Zorluk derecesi yüksek. Önem derecesi de bizim açımızdan çok büyük bir maç. Tabii pazartesi oynadık, cumartesi bir maç daha oynayacağız. Arkasından çarşamba ve cumartesi maçları var. Çok yoğun tempoda ama bunların üstesinden gelebilecek bir takıma sahibiz" diye konuştu.

"Forvet ve sol bek takviyeleri yaptık"

Transferlerle ilgili konuşan Erginer, "Eksiklerimizi tamamladık. İlk yarıda özellikle sıkıntısını çektiğimiz forvet bölgesine takviyelerimiz oldu. Sol beke takviye yaptık. Kadro derinliği açısından iyi bir kadroya sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Aslında bu transferler biraz uzun vadeli bakmak lazım. Seneye çok iyi bir Boluspor'un sinyallerini şimdiden verecek. Şu an 27 puanı bulduk. Puan marjları çok yüksek. Nerede olabileceğimiz ya da nerelere gidebileceğiniz sizin tamamen performansınıza bağlı" diye konuştu.

"Herkesi her yerde oynatmaya çalıştık"

Erginer, yeni transferlerle takımda kadro derinliği yakaladıklarını ve bunun takım için rekabeti artırdığını ifade ederek, "Özellikle ligin ilk yarısı kendi açımdan sıkıntılı geçti. Çok farklı oyuncuları mevkilerinin çok farklı yerlerinde değerlendirdim. O bizim derinliğimizdeki eksikliği hissettirmemeye çalıştık. Oyuncularım da hissettirmemeye çalıştı. Sağ bek oyuncumuzu orta saha oynattık, stoperimizi sol bek oynattık. Herkesi her yerde oynatmaya çalıştık. Hocanın elinde ne kadar kaliteli, ne kadar derinlikli kadro varsa o kadar iyi. Her mevkide oluşan takım içi rekabet oyuncuların rekabetini yükselttiği gibi takım içindeki rekabeti de yükseltiyor. Bu da performansın yükselmesine sebep oluyor" dedi. - BOLU

Reha Erginer: Kocaeli maçı 6 puanlık çok önemli bir maçtı

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KEÇİÖRENGÜCÜ, Reha Erginer, Boluspor, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Reha Erginer: 'Kocaeli maçı 6 puanlık çok önemli bir maçtı' - Son Dakika Spor


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