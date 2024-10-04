Reis: Kalmak Gelmekten Zor - Son Dakika
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Reis: Kalmak Gelmekten Zor

Reis: Kalmak Gelmekten Zor

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, takımın ligde kalmasının gelmekten daha zor olduğunu vurguladı.

04.10.2024 15:59
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, şu anda bulundukları konumda kalmanın, oraya giden yoldan daha zor olduğunu belirterek, takımla karşılıklı güven ilişkisi içinde olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Samsunspor'un Alman Teknik Direktörü Reis, takımının son durumu hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. Şu andaki lig konumlarına gelmek kadar burada kalmanın daha zor olduğuna vurgu yapan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Lig çok uzun bir süreç. Ligin sonunda genel bir değerlendirme yapacağız. Önemli olan takımın başarısı. Ben takımda sadece bir bireyim. Benim başarımdan çok, takım olarak ne yaptığımız önemli. Takım bana güveniyor, ben de takımıma güveniyorum. Oyuncularım gayet iyi iş çıkartıyorlar. Sonuçta Göztepe maçında 3-1'lik mağlubiyetten geri geldik. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Sektörün nasıl olduğunun bilincindeyim. 2 maç kaybettiğinizde bu sefer de çok fazla eleştiriler başlayacak. İçinde olduğumuz durum çok iyi ama bunu korumamız gerekiyor. Peş peşe kazandığımız 3 maç var. Ciddiyeti elden bırakmamamız gerekiyor. Şu anda geldiğimiz yere kolay gelmedik ama burada kalmak, olduğumuz yere gelmekten daha zor olacaktır. Bu sebepten disiplini elden bırakmamız gerekiyor" dedi.

"Adana Demirspor maçı, Fenerbahçe maçından daha önemli"

Pazar günü karşılaşacakları Adana Demirspor maçının milli ara sonrası oynanacak Fenerbahçe maçından daha önemli olduğunu belirten Thomas Reis, "Samsunspor'un hocası olduğum için çok mutluyum. Hafta sonu Adana Demirspor ile oynayacağız. Kesinlikle Fenerbahçe maçından daha önemli bir maç olacağı düşüncesindeyim. Ligde bulunduğumuz konum gayet iyi ama bu maçtan da galip gelerek yerimizi pekiştirmek istiyoruz. Üst sıralarda kalıp, aşağıyla puan farkını açmak istiyoruz. Adana Demirspor'un son sırada olduğunu biliyorum ancak çok zor bir maç olacak. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmamamız gerekiyor. Umarım istediğimiz sonucu alarak, o maçtan da galibiyetle ayrılırız" diye konuştu.

"Şu ana kadar gösterdiğimiz performanstan çok mutluyum"

Takımın şu anki konumundan ve performansından memnun olduğunu dile getiren Thomas Reis, "Şu ana kadar gösterdiğimiz performanstan çok mutluyuz. Tüm karşılaşmalar çok zordu. Bası maçlarda şansa ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Bazı maçlarda da şans yanımızda oldu. 4-3 yendiğimiz maçta 3-1 gerideyken 4-1 geri düşsek belki de farklı senaryo olacak, geri dönemeyecektik. Son maçta 3 hata yaptık ama takımım disiplinini kaybetmedi. Vazgeçmememiz gerektiğini gösterip, sonuna kadar çalıştık. Umarım bu şekilde devam ederiz" şeklinde konuştu.

"Her maçtan puan ya da puanlar almamız gerekiyor"

İstatistik ve rekor peşinde olmadığını, her maçtan puan çıkarmak için mücadele ettiklerine değinen Reis, "İstatistikler benim için önemli şeyler değil. Gelecekte biraz daha yaşlanırsam elbette bu rekor ve rakamlar benim için farklı bir anlam ifade edebilir. Sonuçta her maça yüzde 100'ümüzü vermemiz gerekiyor. Puan veya puanlar almak için tam konsantre olmanız gerekiyor. Umarım bu şekilde devam ederiz. Her maçtan puan ya da puanlar almamız gerekiyor ki gelecekte daha fazla rekorlar kırabilelim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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