Resmi açıklamanın eli kulağında! Galatasaray\'dan Fenerbahçe\'ye yılın transfer çalımı

Süper Lig'de ara transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, Galatasaray orta saha takviyesi için kritik bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Alanyasporlu Maestro'nun transferi için harekete geçti.

FLORYA'DA MAESTRO HAREKETLİLİĞİ

Son günlerde sosyal medyada ve spor kulislerinde adı sıkça geçen Maestro, Galatasaray taraftarlarının da gündeminde ilk sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılı yönetim, orta sahadaki rotasyonu güçlendirmek için rotasını Akdeniz ekibine çevirdi.

3 MİLYON EURO VE AHMET KUTUCU TEKLİFİ

Galatasaray'ın, 22 yaşındaki futbolcu için Alanyaspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli ve Ahmet Kutucu'yu içeren bir teklif sunduğu iddia edildi. Maestro'nun, teknik heyet tarafından Lucas Torreira'ya alternatif olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

PAZARLIKTA SONA GELİNDİ

Yönetimin, daha önce Lemina transferinde olduğu gibi taraftar beklentisini dikkate alarak bu hamleyi yaptığı belirtilirken, Alanyaspor ile yapılan görüşmelerde son detayların ele alındığı öğrenildi. Taraflar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği konuşuluyor.