Resmi açıklamanın eli kulağında! Leroy Sane adım adım Galatasaray'a - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Resmi açıklamanın eli kulağında! Leroy Sane adım adım Galatasaray'a

Haberin Videosunu İzleyin
Resmi açıklamanın eli kulağında! Leroy Sane adım adım Galatasaray\'a
11.06.2025 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Resmi açıklamanın eli kulağında! Leroy Sane adım adım Galatasaray\'a
Haber Videosu

Galatasaray, Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi transfer etmek üzere. Sane'nin Alman devini reddettiği ve Galatasaray'a imza atacağı bildirildi. Fransız basını, Galatasaray'ın Sane'ye ödeyeceği maaşı duyurdu. Sane'nin Bayern Münih'ten ayrılacağı ve Galatasaray ile 3 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi. Sane'nin yıllık maaşının 11 milyon euro olduğu ifade edildi.

Süper Lig devlerinden Galatasaray, Alman devi Bayern Münih'le sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu Leroy Sane transferinde son aşamaya geldi.

ALMAN DEVİNİ REDDETTİ

Sky Sport'un geçtiği habere göre Leroy Sane, Bayern Münih'in iyileştirdiği teklifini kesin olarak reddetti ve takımdan ayrılacağının bilgisini kulübe iletti.

Öte yandan Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Leroy Sane transferinde önemli mesafe katettiğini yazdı. Romano haberinde, "Galatasaray, Sane transferini bitirme konusunda iyimser ve kendinden emin. Galatasaray yönetim kurulu ve başkanı, Sane'den onayı alıp onu transfer etme konusunda kendinden emin. Görüşmeler olumlu ilerliyor" ifadelerini kullandı.

MAAŞINI BİLE YAZDILAR

Öte yandan Bild de Leroy Sane'nin Galatasaray'a transfer olmak üzere olduğunu yazdı. Son olarak Foot Mercato ise Galatasaray'ın Leroy Sane ile yıllığı 11 milyon eurodan 3 senelik anlaşma sağladığını belirtti.

Bayern Münih, Galatasaray, Leroy Sane, Spor, Bild, Son Dakika

Son Dakika Spor Resmi açıklamanın eli kulağında! Leroy Sane adım adım Galatasaray'a - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
111 yıllık Türk kulübü futbolcularına ödeyecek para bulamıyor 111 yıllık Türk kulübü futbolcularına ödeyecek para bulamıyor
Kanserle mücadele eden Gül Onat, yapılan yorumlar karşısında isyan etti Kanserle mücadele eden Gül Onat, yapılan yorumlar karşısında isyan etti
Kütahya Simav’da korkutan deprem Kütahya Simav'da korkutan deprem
İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor
Ferdi Zeyrek’le ilgili suikast iddialarına Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama Ferdi Zeyrek'le ilgili suikast iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
Kulübüyle bile görüştüler Galatasaray, Fenerbahçe’nin yıldızını kadrosuna katıyor Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
İki katını önerdiler Galatasaray’ın yıldızına dev teklif İki katını önerdiler! Galatasaray'ın yıldızına dev teklif
Orlando Bloom’un kan arındırma tedavisi bilim dünyasında tartışma yarattı Orlando Bloom'un kan arındırma tedavisi bilim dünyasında tartışma yarattı
Los Angeles’ta Apple mağazası göstericiler tarafından yağmalandı Los Angeles'ta Apple mağazası göstericiler tarafından yağmalandı
Yaz sezonunu Türkiye’de açtı Formda vücudu göz kamaştırdı Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
08:01
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor
05:29
ABD’de iç savaş sesleri Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
02:58
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti
15:56
Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama
Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama
15:47
Osimhen’in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
15:43
Beşiktaş’ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı
Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı
15:32
Beğenen de var eleştiren de Galatasaray’ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı
Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı
15:25
En büyüğü 26 yaşında 3 kardeş yan yana toprağa verildi
En büyüğü 26 yaşında! 3 kardeş yan yana toprağa verildi
15:18
Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
15:14
Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD’den ayrılmak zorunda kaldı
Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD'den ayrılmak zorunda kaldı
15:13
Meslektaşının pantolonunu indiren kadına ibretlik ceza
Meslektaşının pantolonunu indiren kadına ibretlik ceza
14:54
Haber alınamayan doktor evinde ölü bulundu
Haber alınamayan doktor evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 10:42:31. #7.11#
SON DAKİKA: Resmi açıklamanın eli kulağında! Leroy Sane adım adım Galatasaray'a - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.