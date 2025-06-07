Fenerbahçe'de bu sezon Jose Mourinho yönetiminde ilk 11'deki yerini kaybeden İsmail Yüksek, adım adım Arda Turan'ın yeni takımı Shakhtar Donetsk'e gidiyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Shakhtar Donetsk, İsmail Yüksek için kısa süre içerisinde resmi teklif yapacak. Arda Turan'ın orta saha merkezi için ilk transfer hedefi İsmail Yüksek.
Fenerbahçe'den yıllık 400 bin euro bandında maaş alan İsmail Yüksek, Arda Turan'dan dolayı Shakhtar Donetsk'e sıcak bakıyor.
Son Dakika › Spor › Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor - Son Dakika
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