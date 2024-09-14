Rey Manaj 3 Hafta Yok - Son Dakika
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Rey Manaj 3 Hafta Yok

Rey Manaj 3 Hafta Yok

Sivasspor Teknik Direktörü Uygun, Gaziantep FK maçında sakatlanan Rey Manaj'ın 3 hafta yok olduğunu açıkladı.

14.09.2024 20:15
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Gaziantep FK müsabakası ardından, maçta sakatlanarak oyundan çıkan Rey Manaj'ın sağlık durumu hakkında, "Rey Manaj 3 hafta yok. 2. derecede yırtık var. Manaj'ın bu sakatlığı bizi de baya yoracak" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden ve sahadan 3-2 galibiyetle ayrılarak bu sezonki 2. galibiyeti alan Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Uygun, "Öncelikle tüm İslam aleminin mevlit kandilini kutluyorum. Maça gelince, bir hata ile bir gol yedik. Gaziantep FK gibi çok güçlü bir takıma karşı kazanmasını bildik. Bu maça iyi hazırlanmıştık. Benim arzuladığım, istediğim, hayal ettiğim taraftar tribündeydi. Gerçek Sivaslılara ve Yiğidolara 3 puan armağan olsun" dedi.

"Rey Manaj 3 hafta yok"

Maçta sakatlanarak oyundan çıkan Rey Manaj hakkında da konuşan Uygun, "Rey Manaj 3 hafta yok. 2. derecede yırtık var. Manaj'ın bu sakatlığı bizi de baya yoracak. Keita Balde de önümüzdeki hafta yok. Eldeki kadro çok dar. Belki de ligin en dar kadrosuna sahibiz. Kalan haftalarda elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz. Elimizdeki kadro neyse ben onu uyguluyorum. Sistemi eleştirmek, hocayı eleştirmek doğru değil. Forma sevinçlerinde sarı kartla cezalandırmayı ben doğru bulmuyorum. İnsanlar artık golden sonra sevinemez oldu" yanıtını verdi.

"Sosyal medyadan bize küfür ediyor"

Sosyal medyadan takımı eleştirenlere tepki gösteren Uygun, "Ben yönetimimizi tebrik ediyorum. Zor bir süreç yaşandı. Yönetim gecesini gündüzüne kattı. Cebinden milyonlarca para verdiler. Bu süreçler zor süreçler. Sırf buradaki başarı için. 3-5 tanesi çıkıyor küfür ediyor ve sosyal medyadan bize hakaret ediyor" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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