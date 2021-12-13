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Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılık hakkında konuştu: Vitor Pereira gidecek - Son Dakika

Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılık hakkında konuştu: Vitor Pereira gidecek

13.12.2021 23:12

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen gündeme oturan açıklamalar yaptı. Vitor Pereira'yla yolların ayrılacağını söyleyen Dilmen, "Fenerbahçe, bu teknik direktör ile yollarını ayıracak. Beşiktaş'ı yense de ayıracak. Ali Koç ile görüşmedim, konuşmadım ama Ali Koç gönderecek." sözlerine yer verdi.

Lider Trabzonspor'un mağlup olduğu haftada Gaziantep FK'yi yenemeyen Fenerbahçe, zirve yolunda büyük fırsat tepti. Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında yorumlayan Rıdvan dilmen gündeme oturan değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"ALİ KOÇ GÖNDERECEK"

"Fenerbahçe, bu teknik direktör ile yollarını ayıracak. Beşiktaş'ı yense de ayıracak. Ali Koç ile görüşmedim, konuşmadım ama Ali Koç gönderecek.

"MAYIS AYINI GÖRME İHTİMALİ YOK"

Vitor Pereira, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde sezonu tamamlayamaz. Mayıs ayını görme ihtimali yok. Fenerbahçe'de teknik direktör değişecek. Futbol bunu emrediyor. Futbolun emrettiğine karşı gelemezsiniz. 'Ali Koç devam edeceğim' mi diyor? Edemeyeceksin başkan, etme! Mümkün değil.

Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılık hakkında konuştu: Vitor Pereira gidecek

Rıdvan Dilmen, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılık hakkında konuştu: Vitor Pereira gidecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılık hakkında konuştu: Vitor Pereira gidecek - Son Dakika
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