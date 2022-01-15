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Rıdvan Dilmen'den şaşırtan açıklamalar: Izdırap çekiyorum - Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den şaşırtan açıklamalar: Izdırap çekiyorum

15.01.2022 20:12
Rıdvan Dilmen'den şaşırtan açıklamalar: Izdırap çekiyorum

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Antalyaspor deplasmanında ilk yarıda ortaya koyduğu futbola çok kızdı. Dilmen, "Maçı izlemeyenler hiçbir şey kaybetmedi. Ben çok şey kaybettim. Uykum geldi. Izdırap gibiydi" ifadesine yer verdi.

Antalyaspor- Fenerbahçe maçının ilk yarısını seyreden futbolseverlerin hislerine Rıdvan Dilmen tercüman oldu. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıyı şutsuz bitirdi. Antalyaspor topu rakibe bıraktı, Fenerbahçe hiçbir aksiyon üretemedi.

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"UYKUM GELDİ"

Karşılaşmanın ilk yarısını Rıdvan Dilmen, daha önce hiç duyulmamış sözler sarf etti. Dilmen, "Fenerbahçe'nin topla oynama oranı %67 değil %97 olsa ne olur. O ona, o ona böyle maç bitmez. Fenerbahçeli futbolcular, oynadıkları formanın ne kadar değerli olduğunu anlamış değiller. Maçı izlemeyenler hiçbir şey kaybetmedi. Ben çok şey kaybettim Bana ızdırap gibiydi. Uykum da geldi" ifadelerini kullandı.

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Rıdvan Dilmen, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den şaşırtan açıklamalar: Izdırap çekiyorum - Son Dakika Spor


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