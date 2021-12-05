Rıdvan Dilmen: İlk kez böyle gördüm

Fenerbahçe taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u 4 golle geçti. Karşılaşma boyunca sarı-lacivertlilerin üstün bir oyun ortaya koyduğu mücadeleyi ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"FENERBAHÇE LİGE AMBARGO KOYABİLİR"

Ben Fenerbahçe'deki yapılanmanın lige ambargo koyabileceğini düşünüyorum. 2-3 yıl boyunca. Fenerbahçe, puan olarak kadro kalitesinin altında. İyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin.

"FERDİ ÇOK FAZLA YERDE OYNAYABİLEN BİR FUTBOLCU"

Ferdi'nin Milli Takım'da oynama işini büyüklerin de araya girerek çözmesi lazım. Çok fazla yerde oynayabilen bir futbolcu. Sezon başında Ferdi'nin oralarda oynayamayacağını düşünüyordum ama oynuyor. Geliştirdi kendisini.

"İLK KEZ MAÇI MUTLU BİTİRDİKLERİNİ GÖRDÜM"

Hemen hemen ilk kez Mesut Özil ile Pereira'nın mutlu bir şekilde maçı bitirdiklerini gördüm.

"HER EVE LAZIM"

Serdar Dursun, fazlasıyla işini yaptı. Ofsayta düşmeyen bir futbolcu. Bir pozisyonda kaleciyi çalımlarken, savunma topu aldı. Kalktı, hemen topun peşine düştü. Oyun içinde kalmak isteyen bir oyuncu. Her eve lazım bir santrfor görüntüsü izliyoruz.