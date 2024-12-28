Rıdvan Yılmaz satılıyor: Beşiktaş'ın kazanacağı para ortaya çıktı - Son Dakika
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Rıdvan Yılmaz satılıyor: Beşiktaş'ın kazanacağı para ortaya çıktı

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2022 yazından 4 milyon euroya Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın Rangers macerasının sona ermek üzere olduğu iddia edildi. İskoç ekibinin 23 yaşındaki sol bekin bonservis bedelini belirlediği öne sürüldü. Olası satıştan gelecek paranın 5'te 1'ini siyah-beyazlılar alacak.

28.12.2024 19:19  Güncelleme: 07:39
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İskoçya'nın dev kulüplerinden Glasgow Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın İskoç takımındaki geleceğiyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

4-5 MİLYON STERLİNE SATILACAK

Ibrox News'un haberine göre; Rangers, ocak ayındaki transfer döneminde Rıdvan Yılmaz'ı satmayı öncelik haline getirdi. İskoç takımının 4.1 milyon sterlin ile 4.9 milyon sterlin arasında bir bonservis bedeliyle 23 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmak istediği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ %20 PAY ALACAK

Rıdvan Yılmaz, 2022 yılında 4 milyon Euro bedelle Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olmuştu.Rıdvan'ın Rangers ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin yüzde 20'sini siyah beyazlı kulüp alacak.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz günlerde adı Trabzonspor ile anılan Rıdvan, bu sezon sakatlıklar nedeniyle Rangers'ta fazla forma şansı bulamadı. Teknik direktör Philippe Clement'in tüm kulvarlarda 12 maçta görev verdiği Türk sol bek, 609 dakika sahada kaldı ve takımına skor katkısı veremedi.

Rıdvan Yılmaz satılıyor: Beşiktaş\'ın kazanacağı para ortaya çıktı

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Son Dakika Spor Rıdvan Yılmaz satılıyor: Beşiktaş'ın kazanacağı para ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Serkan Yalçın:
    balon ferat ve balon takımı boş haber 18 6 Yanıtla
  • Sezgin Günal:
    iyibir topçu ahlaklı 16 1 Yanıtla
  • monşer null:
    Rıdvan iyi futbolcu olsaydı bjk satmazdı 4 13 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    bozdur bozdur harca 3 6 Yanıtla
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