Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde toplantı yapan Kulüpler Birliği ile TFF'nin e-bilet ile ilgili sıkıntıları masaya yatırdığı ortaya çıktı.
Toplantıya Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve başkan yardımcıları Süleyman Hurma ve Fatih Saraç da katıldı. Diğer kulüplerin yöneticileri ise toplantıya çevrimiçi olarak dahil oldu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve TFF yönetim kurulu üyeleri de toplantıda yer aldı. Toplantıda ana gündem maddesinin e-bilet olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Spor › TFF ile Kulüpler Birliği'nin Riva'da neden toplandığı ortaya çıktı - Son Dakika