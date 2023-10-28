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TFF ile Kulüpler Birliği'nin Riva'da neden toplandığı ortaya çıktı - Son Dakika

TFF ile Kulüpler Birliği'nin Riva'da neden toplandığı ortaya çıktı

Son Güncelleme: 28.10.2023 08:20

Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerde yaptığı toplantının ana gündem maddesi ortaya çıktı. Toplantıda e-bilet probleminin masaya yatırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde toplantı yapan Kulüpler Birliği ile TFF'nin e-bilet ile ilgili sıkıntıları masaya yatırdığı ortaya çıktı.

ALİ KOÇ VE YARDIMCILARI KATILDI

Toplantıya Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve başkan yardımcıları Süleyman Hurma ve Fatih Saraç da katıldı. Diğer kulüplerin yöneticileri ise toplantıya çevrimiçi olarak dahil oldu.

ANA GÜNDEM MADDESİ E-BİLET

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve TFF yönetim kurulu üyeleri de toplantıda yer aldı. Toplantıda ana gündem maddesinin e-bilet olduğu öğrenildi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF ile Kulüpler Birliği'nin Riva'da neden toplandığı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF ile Kulüpler Birliği'nin Riva'da neden toplandığı ortaya çıktı - Son Dakika
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