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"Antrenörlük yapma şansı sıfır" diyen Rıza Çalımbay Burak Yılmaz'ı fena bombaladı - Son Dakika

"Antrenörlük yapma şansı sıfır" diyen Rıza Çalımbay Burak Yılmaz'ı fena bombaladı

"Antrenörlük yapma şansı sıfır" diyen Rıza Çalımbay Burak Yılmaz\'ı fena bombaladı
15.11.2023 19:32  - Güncelleme: 19:36

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz'ın sakin olması gerektiğini belirten Çalımbay, ''Burak Yılmaz'a bir şey söyleyemem. Yeni başladı, hata yapabilir, yanlış konuşabilir. Benim öğrencimdi. Onu Trabzon'a gönderen benim. Burak'ın biraz daha sakin olması lazımdı. İlerde belki çok iyi antrenör olabilir. Eğer liderlik vasfın yoksa antrenörlük yapma şansın sıfır'' dedi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay, S Sport'ta gündeme dair çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu.

"TECRÜBE KAZANMASI GEREKİYOR"

Burak Yılmaz için konuşan Çalımbay, "Burak Yılmaz'a bir şey söyleyemem. Yeni başladı, hata yapabilir, yanlış konuşabilir. Benim öğrencimdi. Onu Trabzon'a gönderen benim. Şenol hoca aradı "Hemen alın" dedim. Burak'ın biraz daha sakin olması lazımdı. İlerde belki çok iyi antrenör olabilir. O da yıllarca futbol oynadı. Ne olursa olsun tecrübe kazanmak gerekiyor" dedi.

Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz'a: Liderlik vasfın yoksa antrenörlük yapma şansın sıfır

"LİDERLİK VASFIN YOKSA ANTRENÖRLÜK YAPAMAZSIN"

Bir antrenörde olması gereken özelliklere değinen başarılı teknik adam, "Devre arası en tehlikeli bir zamandır. Sen mağlup ken oyuncuya kızarsan daha kötü olur. Futbol 3 ihtimaldir. Mağlup da olabilirsin. Her maçı kazansan olmaz. Devre arası olumsuzlukları telafi etme zamanıdır. Eğer liderlik vasfın yoksa antrenörlük yapma şansın sıfır" ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz'a: Liderlik vasfın yoksa antrenörlük yapma şansın sıfır
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Antrenörlük yapma şansı sıfır' diyen Rıza Çalımbay Burak Yılmaz'ı fena bombaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Antrenörlük yapma şansı sıfır" diyen Rıza Çalımbay Burak Yılmaz'ı fena bombaladı - Son Dakika
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