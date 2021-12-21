Son dakika haber! Rıza Çalımbay: "Rizespor maçını mutlaka kazanmalıyız"

- Rıza Çalımbay: "Rizespor maçını mutlaka kazanmalıyız"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"Kalan 2 maçımızı en iyi şekilde bitirmeliyiz"

"Taraftara ihtiyacımız var"

SİVAS - DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Rizespor ile oynayacakları maç öncesi, "Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Bu maçta bizi yalnız bırakmamaları gerekiyor. İlk yarının evimizdeki son maçında mutlaka kazanmamız gerekiyor. Onların desteği ile de biz bu maçı kazanırız" dedi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Son maçlarda iyi galibiyetler aldıklarını kaydeden Çalımbay, "İyi oynayarak kazandık bu maçları. Bu yüzden çok mutluyum. Özellikle Kasımpaşa maçının ikinci yarısında çok iyi oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Herkes kapasitesinin üzerinde oynadı. Önemli olan ligde kalan 2 maçımızı çok iyi şekilde bitirmek" diye konuştu.

"Zor bir maç olacak"

Süper Lig'de yarın sahalarında karşılaşacakları Rizespor'un iyi bir takım olduğunu kaydeden Çalımbay, "Ligde daha iyi bir duruma geldiler. Eskisi gibi değiller. Çok mücadeleci bir maç olacak. Dışarıdan kolay bir maç gibi görünebilir ama zor bir maç oynayacağımızın farkındayız. Bunun için de her türlü hazırlığımızı sürdürüyoruz" dedi.

Taraftarı Rizespor maçına davet eden Çalımbay, şunları söyledi:

"Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Bu maçta bizi yalnız bırakmamaları gerekiyor. İlk yarının evimizdeki son maçında mutlaka kazanmamız gerekiyor. Onların desteği ile de biz bu maçı kazanırız. Özellikle Galatasaray maçında dört dörtlüktüler. Onlara çok ihtiyacımız var."