Rıza Kayaalp, fotoğraflarla "geçmişe yolculuk" yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rıza Kayaalp, fotoğraflarla "geçmişe yolculuk" yaptı

Rıza Kayaalp, fotoğraflarla "geçmişe yolculuk" yaptı
04.03.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, güreş kariyerinde ve hayatında iz bırakan fotoğrafları yorumladı.

EFE BERK HAMARAT - Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, güreş kariyerinde ve hayatında iz bırakan fotoğrafları yorumladı.

"AA Arşivinde SEN" projesinin ilk konuğu olan milli güreşçi Rıza Kayalp, AA arşivinde kendisinin yer aldığı fotoğraflarla "geçmişe yolculuk" yaptı."

2010 Dünya Güreş Şampiyonası'nda gözüne aldığı darbeye rağmen madalya kazanmayı başaran Rıza, müsabakanın ardından dönemin Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak'ın kendisini tebrik ettiği kareye ilişkin, "7 Eylül 2010, 'Pes etme' isimli fotoğraf. Büyüklerde ikinci kez Dünya Şampiyonası'nda madalya almıştım. Şimdiki Gençlik ve Spor Bakanımız, o zaman federasyon başkanımızdı. Maç çıkışında beni biraz sert bir şekilde (gülerek) tebrik etmişti. Burada tek gözümle güreşmiştim." ifadelerini kullandı.

Rıza, 7 Mayıs 2015 tarihli "Aile her şeydir" isimli fotoğrafı, "Fotoğrafa bakınca annem ve babamın daha genç olduklarını gördüm. Kız kardeşimin de çocukları yoktu, daha evlenmemişti. İyi günde, kötü günde en büyük destekçilerim. İyi günde herkes, kötü günde buradakiler ve tabii ki çekirdek ailem, eşim, çocuklarım her zaman yanımda olan kişiler. Allah mutluluğumuzu bozmasın hiçbir zaman inşallah." sözleriyle yorumladı.

ABD'nin Las Vegas kentindeki 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Kübalı rakibi Mijain Lopez'i yenerek altın madalya kazanan Rıza, asker selamı verdiği "Milli duruş" isimli kareye ilişkin, "Bu fotoğrafın da anlamı benim için çok büyük. Kübalı rakibime karşı ikinci kez zafer kazandığımda asker selamı vermiştim. O zaman da ülkemizde kötü bir olay yaşamıştık. Bu fotoğrafın da benim için çok anlamı var." diye konuştu.

Rıza Kayaalp, nikah şahidi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2019'da düğün günü çekildikleri fotoğrafla ilgili ise şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız sağ olsun bizi onore etmişti. Evet, gerçekten de güzel bir anı. Her zaman destek oluyor. Sonuçta Cumhurbaşkanımızın döneminde güreş yaptık, 2005'ten bu yana da Avrupa, dünya şampiyonalarında güreşiyoruz. Sağ olsun her zaman bizi arayıp tebrik etti. İnşallah bundan sonraki şampiyonluklarda da yine tebriğini bekliyoruz. Ama düğünüme gelmesi benim için tabii ayrı bir gurur vesilesiydi."

Taha Akgül ve Kenan Sofuoğlu ile 2016 yılında Osmanlıspor'un maçını izlemeye gittiklerinde çekildikleri kareyi yorumlayan Rıza, aradan 10 yıl geçmesine rağmen fiziki olarak kendisinin çok az değiştiğini belirterek, "Şampiyonların fotoğrafı. Yani şöyle bir bakarsak burada biraz daha ben şimdiki halime benziyor gibi duruyorum. O da herhalde biraz genetik olabilir. Ama Taha ve Kenan ağabey de daha genç, onların da yaşlanması için 3-5 yılı daha var." esprisini yaptı.

Kariyerinde 12 Avrupa ve 5 dünya şampiyonluğu ile 3 olimpiyat madalyası bulunan milli güreşçi, madalyalarıyla poz verdiği "Gurur" karesine ilişkin, "Evet burada da bütün madalyalarımın olduğu bir fotoğraf. Yani aşağı yukarı 100 madalyam vardı. Fotoğraf çekilirken kollarım ağrımıştı, biraz uzun sürmüştü. Çok madalya olunca..." dedi.

"Paris 2024'te Lopez ile maç yapmayı çok istiyordum"

Rıza Kayaalp, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finalde Kübalı Lopez'e yenildiği müsabakanın ardından çekilen "Rakip" isimli fotoğrafla ilgili "Kübalı rakibimizle güzel bir maç olmuştu. Çok sıkı bir maçtı. Pasiflerle kaybettiğim bir maçtı, üzücüydü. Yani olmaya yakın bir şampiyonluktu, kazanmaya çok yakındım ama olmadı. 2024'te de zaten başımıza olay geldi." değerlendirmesini yaptı.

"Lopez, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından kariyerini sonlandırdı. Senin mindere dönmen sonrası o da tekrar döner mi?" sorusu üzerine ise milli güreşçi, şunları kaydetti:"

"Belki ben döndükten sonra Los Angeles 2028'e gelme ihtimali de olabilir. Belli olmaz. Ama gelmesini çok isterim. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da onunla maç yapmayı çok istiyordum. Çünkü onunla antrenman yapıyordum ve artık benim gücümün daha fazla olduğunu antrenmanlarda hissediyordum. Allah'a şükür hiç korkum yok. Sıkıntı yok, gelebilir."

"Elimizdekilerin kıymetini bilmek lazım"

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak kurban dağıtım organizasyonlarına katılan Rıza Kayaalp, "İyilik" isimli fotoğrafı değerlendirirken, "Burası Zanzibar. Dağıtımda bulunurken bir kardeşimiz bana bakıp gülümsüyordu. Sonra kucağıma aldım. Güzel bir anı kaldı o günden. Ama şunu diyorum, gerçekten bazen bizim zor durum olarak gördüğümüz şeyler orada zenginlik olarak görülebiliyor. O yüzden elimizdekilerin kıymetini bilmek lazım." tavsiyesinde bulundu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden olan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede gönüllü destek çalışmalarına katılan Rıza, o zor günlerden bir kareye yönelik de şöyle konuştu:

"Bu da ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketinden bir anı. Hiç unutmuyorum benim için bunun anısı çok farklı. Biz, oraya Diyanet Vakfı ile ikinci gün gitmiştik. Yemek dağıtım yerlerini, oraları koordine ettik. Sonra döndüğümde evde oturdum. Yani böyle 2-3 saat oturamadım, içim içimi yedi. Tekrardan bir araba buldum, arkadaşlarımı arayıp sonra Diyanet Vakfının yerine gittim. Çalışan ekibin koordinasyon çadırlarını da aldım, arabaya doldurup gitmiştim. Çadırı kurduktan sonra da bir kardeşimize orada şapka hediye etmiştik. Allah bir daha yaşatmasın inşallah."

Kaynak: AA

Rıza Kayaalp, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Kayaalp, fotoğraflarla 'geçmişe yolculuk' yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
“İstismara uğradık“ diyen anne ve kızı ölü bulundu "İstismara uğradık" diyen anne ve kızı ölü bulundu
En büyüğü 12 yaşındaydı 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı En büyüğü 12 yaşındaydı! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı
Sadettin Saran’dan bomba Tedesco hamlesi Duruma el koydu Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu
Füzeler başkenti yangın yerine çevirirken yolcu uçağı böyle kalktı Füzeler başkenti yangın yerine çevirirken yolcu uçağı böyle kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Adama Traore’ye ilginç yasak Adama Traore'ye ilginç yasak
Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı

11:19
Fenerbahçe’de deprem Kupadan da elenebilirler
Fenerbahçe'de deprem! Kupadan da elenebilirler
11:04
Galatasaray’ın çuval çuval parayı hesabında göreceği tarih belli oldu
Galatasaray'ın çuval çuval parayı hesabında göreceği tarih belli oldu
10:57
Savaş ülke borsasını çökertti 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Savaş ülke borsasını çökertti! 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
10:56
Tedesco’dan Fener taraftarını yıkan haber
Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber
10:56
İsrail, Tahran’ın doğusuna saldırıyor Şiddetli patlama oldu
İsrail, Tahran'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu
10:35
Trump: İran’ın cephanesi tükendi, çatışmalar birkaç gün içinde sona erebilir
Trump: İran'ın cephanesi tükendi, çatışmalar birkaç gün içinde sona erebilir
10:27
Yanlış duymadınız Bu görüntüyü paylaşan bir ülkenin devlet başkanı
Yanlış duymadınız! Bu görüntüyü paylaşan bir ülkenin devlet başkanı
10:16
Savaşı başlatan telefon Her şey Netanyahu’nun tek sözü ile başlamış
Savaşı başlatan telefon! Her şey Netanyahu'nun tek sözü ile başlamış
09:59
Trump’ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
Trump'ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
08:08
Anlatılanları unutun ABD’li emekli albayın sözleri yayına damga vurdu
Anlatılanları unutun! ABD'li emekli albayın sözleri yayına damga vurdu
07:43
ABD kaç askerini sahaya sürdü ’’Orta Doğu’da görülen en büyük yığınak’’
ABD kaç askerini sahaya sürdü? ''Orta Doğu'da görülen en büyük yığınak''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 11:41:11. #7.12#
SON DAKİKA: Rıza Kayaalp, fotoğraflarla "geçmişe yolculuk" yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.