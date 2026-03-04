Rıza Kayaalp, fotoğraflarla "geçmişe yolculuk" yaptı

EFE BERK HAMARAT - Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, güreş kariyerinde ve hayatında iz bırakan fotoğrafları yorumladı.

"AA Arşivinde SEN" projesinin ilk konuğu olan milli güreşçi Rıza Kayalp, AA arşivinde kendisinin yer aldığı fotoğraflarla "geçmişe yolculuk" yaptı."

2010 Dünya Güreş Şampiyonası'nda gözüne aldığı darbeye rağmen madalya kazanmayı başaran Rıza, müsabakanın ardından dönemin Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak'ın kendisini tebrik ettiği kareye ilişkin, "7 Eylül 2010, 'Pes etme' isimli fotoğraf. Büyüklerde ikinci kez Dünya Şampiyonası'nda madalya almıştım. Şimdiki Gençlik ve Spor Bakanımız, o zaman federasyon başkanımızdı. Maç çıkışında beni biraz sert bir şekilde (gülerek) tebrik etmişti. Burada tek gözümle güreşmiştim." ifadelerini kullandı.

Rıza, 7 Mayıs 2015 tarihli "Aile her şeydir" isimli fotoğrafı, "Fotoğrafa bakınca annem ve babamın daha genç olduklarını gördüm. Kız kardeşimin de çocukları yoktu, daha evlenmemişti. İyi günde, kötü günde en büyük destekçilerim. İyi günde herkes, kötü günde buradakiler ve tabii ki çekirdek ailem, eşim, çocuklarım her zaman yanımda olan kişiler. Allah mutluluğumuzu bozmasın hiçbir zaman inşallah." sözleriyle yorumladı.

ABD'nin Las Vegas kentindeki 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Kübalı rakibi Mijain Lopez'i yenerek altın madalya kazanan Rıza, asker selamı verdiği "Milli duruş" isimli kareye ilişkin, "Bu fotoğrafın da anlamı benim için çok büyük. Kübalı rakibime karşı ikinci kez zafer kazandığımda asker selamı vermiştim. O zaman da ülkemizde kötü bir olay yaşamıştık. Bu fotoğrafın da benim için çok anlamı var." diye konuştu.

Rıza Kayaalp, nikah şahidi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2019'da düğün günü çekildikleri fotoğrafla ilgili ise şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız sağ olsun bizi onore etmişti. Evet, gerçekten de güzel bir anı. Her zaman destek oluyor. Sonuçta Cumhurbaşkanımızın döneminde güreş yaptık, 2005'ten bu yana da Avrupa, dünya şampiyonalarında güreşiyoruz. Sağ olsun her zaman bizi arayıp tebrik etti. İnşallah bundan sonraki şampiyonluklarda da yine tebriğini bekliyoruz. Ama düğünüme gelmesi benim için tabii ayrı bir gurur vesilesiydi."

Taha Akgül ve Kenan Sofuoğlu ile 2016 yılında Osmanlıspor'un maçını izlemeye gittiklerinde çekildikleri kareyi yorumlayan Rıza, aradan 10 yıl geçmesine rağmen fiziki olarak kendisinin çok az değiştiğini belirterek, "Şampiyonların fotoğrafı. Yani şöyle bir bakarsak burada biraz daha ben şimdiki halime benziyor gibi duruyorum. O da herhalde biraz genetik olabilir. Ama Taha ve Kenan ağabey de daha genç, onların da yaşlanması için 3-5 yılı daha var." esprisini yaptı.

Kariyerinde 12 Avrupa ve 5 dünya şampiyonluğu ile 3 olimpiyat madalyası bulunan milli güreşçi, madalyalarıyla poz verdiği "Gurur" karesine ilişkin, "Evet burada da bütün madalyalarımın olduğu bir fotoğraf. Yani aşağı yukarı 100 madalyam vardı. Fotoğraf çekilirken kollarım ağrımıştı, biraz uzun sürmüştü. Çok madalya olunca..." dedi.

"Paris 2024'te Lopez ile maç yapmayı çok istiyordum"

Rıza Kayaalp, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finalde Kübalı Lopez'e yenildiği müsabakanın ardından çekilen "Rakip" isimli fotoğrafla ilgili "Kübalı rakibimizle güzel bir maç olmuştu. Çok sıkı bir maçtı. Pasiflerle kaybettiğim bir maçtı, üzücüydü. Yani olmaya yakın bir şampiyonluktu, kazanmaya çok yakındım ama olmadı. 2024'te de zaten başımıza olay geldi." değerlendirmesini yaptı.

"Lopez, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından kariyerini sonlandırdı. Senin mindere dönmen sonrası o da tekrar döner mi?" sorusu üzerine ise milli güreşçi, şunları kaydetti:"

"Belki ben döndükten sonra Los Angeles 2028'e gelme ihtimali de olabilir. Belli olmaz. Ama gelmesini çok isterim. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da onunla maç yapmayı çok istiyordum. Çünkü onunla antrenman yapıyordum ve artık benim gücümün daha fazla olduğunu antrenmanlarda hissediyordum. Allah'a şükür hiç korkum yok. Sıkıntı yok, gelebilir."

"Elimizdekilerin kıymetini bilmek lazım"

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak kurban dağıtım organizasyonlarına katılan Rıza Kayaalp, "İyilik" isimli fotoğrafı değerlendirirken, "Burası Zanzibar. Dağıtımda bulunurken bir kardeşimiz bana bakıp gülümsüyordu. Sonra kucağıma aldım. Güzel bir anı kaldı o günden. Ama şunu diyorum, gerçekten bazen bizim zor durum olarak gördüğümüz şeyler orada zenginlik olarak görülebiliyor. O yüzden elimizdekilerin kıymetini bilmek lazım." tavsiyesinde bulundu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden olan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede gönüllü destek çalışmalarına katılan Rıza, o zor günlerden bir kareye yönelik de şöyle konuştu:

"Bu da ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketinden bir anı. Hiç unutmuyorum benim için bunun anısı çok farklı. Biz, oraya Diyanet Vakfı ile ikinci gün gitmiştik. Yemek dağıtım yerlerini, oraları koordine ettik. Sonra döndüğümde evde oturdum. Yani böyle 2-3 saat oturamadım, içim içimi yedi. Tekrardan bir araba buldum, arkadaşlarımı arayıp sonra Diyanet Vakfının yerine gittim. Çalışan ekibin koordinasyon çadırlarını da aldım, arabaya doldurup gitmiştim. Çadırı kurduktan sonra da bir kardeşimize orada şapka hediye etmiştik. Allah bir daha yaşatmasın inşallah."