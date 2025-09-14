Rize'de vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı karşılaşmayı dev ekrandan seyretti.
A Milli Basketbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası final müsabakası için Rize Belediyesi tarafından Portakallık Mahallesi'ndeki yeşil alana dev ekran kuruldu.
Rizeliler, Milli takımın attığı her baskette büyük heyecan yaşadı.
Son Dakika › Spor › Rize'de EuroBasket Finali Coşkusu - Son Dakika
