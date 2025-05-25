Rize\'de Fenerbahçe-Monaco Maçı Dev Ekranda İzleniyor

Rize'de vatandaşlar Fenerbahçe-Monaco maçını sahilde kurulan dev ekrandan takip etti.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, Euroleague finalinde Monaco ile şampiyonluk mücadelesi verdiği maç için Rize sahilinde dev ekran kuruldu. Rize Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda maçı izlemek isteyen vatandaşlar Rize sahiline akın etti. Genç-yaşlı, farklı takım taraftarları da sahilde yer alan etkinlik alanına kurdukları kamp sandalyeleriyle maçı takip ederek Fenerbahçe'ye destek verdi. - RİZE