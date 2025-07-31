Rize\'deki Futbol Turnuvasında Kavga: Vali Biber Gazıyla Müdahale Etti

Rize'deki turnuvada çıkan kavgada taraflar biber gazı sıkılarak ayrıldı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ise tarafları mikrofonla yaptığı konuşmayla sakinleştirerek arayı buldu.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik Köyü'nde düzenlenen ve 12 takımın katıldığı futbol turnuvasının final müsabakası, Derecik Spor ile Büyükköy Merkez Spor takımları arasında oynandı. Oynanan müsabakanın son dakikalarında sahada tartışma yaşanması üzerine hakem iki takımdan da 1'er oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Bunun üzerine tartışma sahanın dışında da devam etti. Tartışmanın şiddeti artınca kavgaya dönüştü. Bu kez taraftarlarda olaya müdahil oldu. Maçı izlemek için orada olan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kavga eden tarafları sakinleştirmek için mikrofonu eline alsa da bu ilk etapta işe yaramadı. Vali Baydaş'ın dostluk ve fair-play çağrılarına rağmen kavga yeniden alevlenince jandarma ekipleri tarafından kavga edilen kalabalığa biber gazı sıkıldı. Biber gazının etkisiyle kargaşa son buldu ancak müsabakayı izlemek için orada bulunan Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan, Madenli Belediye Başkanı Mustafa Çalışkan ve çok sayıda vatandaşta biber gazından etkilendi.

Sonrasında Rize Valisi İhsan Selim Baydaş yeniden mikrofonu eline alarak tarafları sakinleştirdi ve barıştırdı. Tartışmanın son bulmasıyla müsabakada son bularak kupa töreni düzenledi.

Turnuvanın şampiyonu olan Büyükköy Merkez Spor takımına kupa ve madalyaları, Vali Baydaş tarafından verilirken ikinci olan Derecik Spor ve üçüncü olan Armutlu Köyü takımlarının kupa ve madalyaları ise protokol üyeleri takdim etti. - RİZE