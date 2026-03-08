Rizespor, Antalyaspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rizespor, Antalyaspor'u 1-0 Geçti

Rizespor, Antalyaspor\'u 1-0 Geçti
08.03.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor, penaltı golüyle Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek ilk yarıyı önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada ceza sahasının içerisinde Doğukan Sinik'in müdahalesi sonucu Mebude'nin yerde kalmasıyla hakem Oğuzhan Aksu beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Laçi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada Mihaila'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Julian uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Ali Sowe'un vuruşunda Julian yumruklayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

36. dakikada Ballet'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ceesay'in kafa vuruşunda top kaleci Fofona'da kaldı.

39. dakikada Van de Streek'in sağ kanattan pasında Doğukan Sinik'in bekletmeden vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Çağlar Uyarcan, Gökmen Baltacı

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Olawoyin, Laçi, Adedire, Mihaila, Ali Sowe

Yedekler: Erdem Canpolat, Attila Mocsi, Taha Şahin, Emir Ortakaya, Giannis Papanikolaou, Muhamed Buljubasic, Frantzdy Pierrot, Antonio Augusto, Altin Zeqiri, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Recep Uçar

Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Kennet Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik, Ballet, Storm, Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Kağan Arıcan, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Gorgi Dzhikiya, Esar Buğra Tivsiz, Dario Saric, Bachir Gueye, Yohan Boli, Kerem Kayaarası

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gol: Laçi (dk. 10 pen.) - RİZE

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Antalyaspor, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor, Antalyaspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu

14:35
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
14:29
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
14:18
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru İran Kızılayı’ndan “zehir“ uyarısı geldi
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru! İran Kızılayı'ndan "zehir" uyarısı geldi
13:33
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 15:28:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Rizespor, Antalyaspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.