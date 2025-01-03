Rizespor-Beşiktaş Maçında İlk Yarı 1-1 - Son Dakika
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Rizespor-Beşiktaş Maçında İlk Yarı 1-1

Rizespor-Beşiktaş Maçında İlk Yarı 1-1

Çaykur Rizespor, Beşiktaş ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-1'lik eşitlikle tamamladı.

03.01.2025 21:10
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Varesanovic'in ceza sahasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Ali Sowe'un şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

15. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Akintola'nın pasında ceza sahası içinde Ali Sowe'un vuruşunda top kaleci Mert'ten dönerek yeniden Sowe'nin önüne düştü. Sowe'un Varesanovic şutunu çekti top dışarı çıktı. 18. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Ghezzal'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sowe'un vuruşunda kaleci Mert topu uzaklaştırdı.

39. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Hadziahmetovic'in ceza sahasına ortasında topu önünde bulan Alikulov'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

45+3. dakikada Hadziahmetovic'in geri pasında topu kapan Muçi'nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Bozbey, Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Varesanovic, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe

Yedekler: Canberk Yurdakul, Casper Hojer, Papanikolaou, Benhur Keser, Vaclav Jurecka, Emrecan Bulut, Muhammed Buljubasic, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Altin Zeqiri

Teknik Direktör: İlhan Palut

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Tayyip Talha Sanuç (Emirhan Topçu dk. 41), Zainutdinov, Al-Musrati, Gedson, Salih, Muçi, Rafa, Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Chamberlain, Joao Mario, Masuaku, Ndour, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Goller: Alikulov (dk. 39) (Çaykur Rizespor), Muçi (dk. 45+3) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Hadziahmetovic, Mithat (Çaykur Rizzespor), Uduokhai (Beşiktaş) - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Rizespor-Beşiktaş Maçında İlk Yarı 1-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rizespor-Beşiktaş Maçında İlk Yarı 1-1 - Son Dakika
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