Rizespor'dan İyi Hedef: Galibiyet - Son Dakika
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Rizespor'dan İyi Hedef: Galibiyet

Rizespor\'dan İyi Hedef: Galibiyet
06.08.2025 14:07
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İlhan Palut, Göztepe maçı için iyi oyun ve galibiyet hedeflediklerini açıkladı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "İyi oyun, iyi sonuçlarla başlayıp kendimize iyi bir hedef koymak istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam İlhan Palut, taraftarın önünde oynayacakları Göztepe maçında sahadan galibiyet ile ayrılmak istediklerini dile getirdi. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Palut, "Hem Rize'deki kampımız hem Erzurum kampımız, geri kalan süreyi de Rize'de geçirdik. Bu şekilde maç haftasına girmiş olduk. Antrenmanlarımız maça kadar devam edecek. İlk maçımız Göztepe ile. Bütün takımlar için hiç sakatlık olmayan, bütün taraftarlar için keyifli, futbolun konuşulduğu bir sezon olmasını diliyorum. Göztepe takımı geçen sene çok iyi bir sezon geçirdi. Uzun süre Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verdi. Aynı antrenör. Aynı mantaliteyle devam edecekler. Son derece agresif bir takımla oynayacağız. Ligin ilk maçları her takım için zordur. İlk reaksiyon bazen bilinmezlikler içerebilir. Biz de en iyi biçimde hazır olacağız. Her şeyden önce bu tatil modundan ilk maç moduna çok net olarak bir geçiş yapmamız gerekecek. İnşallah çok güzel bir maç olur, taraftarımızın önünde güzel bir skorla sahadan ayrılırız" dedi.

"İki veya üç transfer daha yapmak istiyoruz"

Transfer dönemi bitmeden başta kaleci ve kanat oyuncusu olmak üzere en az 2 transfer daha yapmayı planladıklarını aktaran İlhan Palut, "Transferlerimiz adım adım aramıza katıldılar. Hepsi tam istediğimiz zaman gelmedi, sezona beraber başlayamadık. Adım adım değerli oyuncular aramıza katıldılar. Tabii ilk gelen oyuncu direkt takımla antrenmanlara başlayamıyor. Takımın fiziksel seviyesine ulaşmak için bir müddet bireysel çalıştılar. İki veya üç transfer daha yapmak istiyoruz. Mevkisel olarak kanat oyuncusu, kaleci alacağız ve diğerine de süreç içerisinde bakacağız. Bir yabancı sınırı var. Belki bir transferimizi 2002 doğumlu veya daha genç oyuncu şeklinde de gerçekleştirebiliriz. Minimum iki transfer daha yapıp lige bir şekilde kadro olarak hazır olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yönetimle beraber çok uyumlu bir transfer dönemi geçirdik"

Yönetimle uyum içerisinde bir transfer sezonu geçirdiklerini kaydeden Palut, "İyi bir kadro oluyoruz. Yönetimle beraber çok uyumlu bir transfer dönemi geçirdik. Hiçbir takım en çok istediği oyuncuları 7-8 transferde bir araya getiremez. Biz aldığımız oyunculardan son derece memnunuz. Onlardan beklentilerimiz yüksek. Açıkçası benim içime sinen bir takım kuruluyor. Tabii bunların hepsi kağıt üzerinde olan durumlar. O sinerji, o birlikteliği, o mücadele gücünü, o arkadaşlığı sahaya yansıttığınız zaman iyi transfer yapmış olmak bir değer kazanıyor. Şu ana kadar gidişattan memnunum. Tek konsantrasyonum bu grubu sahada beraber hareket eden, aynı ses çıkaran bir takım haline en kısa zamanda getirebilmek" şeklinde konuştu.

"İyi oyun, iyi sonuçlarla başlayıp kendimize iyi bir hedef koymak istiyoruz"

Sezona galibiyetlerle başlayıp iyi bir hedef belirlemek istediklerinin altını çizen Palut, geçtiğimiz yıl iyi bir sezon geçiren Samsunspor örneğini vererek, "En güzelini yapmak istiyoruz, kendimize bir kota koymak istemiyoruz. Taraftarın izlerken memnun olacağı bir takım oluşturmak istiyoruz. Tabii ki memnuniyetin en ileri derecesi sonuçlar ve puanlar. Bunları da sağlamak istiyoruz. Aynı strateji devam ediyor. Her maça kazanmaya odaklı çıkmalıyız. Biz de iyi oyun ve iyi sonuçlarla başlayıp kendimize iyi bir hedef koymak tabii ki istiyoruz. Samsunspor çok iyi bir örnek. Avrupa hedefiyle başlamadılar ama gösterdikleri performans ve özellikle ilk maçlarda aldıkları sonuçlar onları bu seviyenin adayı yaptı. Biz de iyi oyun, iyi sonuçlarla başlayıp kendimize iyi bir hedef koymak istiyoruz. Geçen sene çok zikzaklı bir performansımız vardı, 'acaba yukarıda yer alabilir miyiz?' derken 'acaba küme mi düşüyoruz?' telaşına kapıldığımız bir sezondu. Kesinlik daha istikrarlı, daha iyi bir sezon yaşamayı istiyoruz" dedi.

"Süper Lig'e çok kaliteli oyuncular geliyor"

Teknik Direktör Palut, Süper Lig'de bu yıl yapılan transferlerin ligin kalitesini gösterdiğini dile getirerek, "Gerçekten Süper Lig'e çok kaliteli oyuncular geliyor. Bu ligimizin tanınırlığı ve kalitesi anlamında gerçekten önemli. Güç dengelerine baktığımız zaman evet gitgide acımasızlaşıyor. Bunu hepimiz görüyoruz zaten. Bu olayın maddi boyutuyla ilgili hiç konsantrasyonum yok. 3-4 sene öncesine baktığınız da tabi ki şaşırtıyor ama mutlaka her takımın kendi ekonomisiyle ilgili planları vardır" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Rizespor'dan İyi Hedef: Galibiyet - Son Dakika

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