Rizesporlu Sagnan, Trabzonspor derbisinde güzel sonuç beklediklerini söyledi - Son Dakika
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Rizesporlu Sagnan, Trabzonspor derbisinde güzel sonuç beklediklerini söyledi

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Çaykur Rizesporlu Modibo Sagnan, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi oynanacak Trabzonspor derbisinin çok önemli olduğunu söyledi. İç sahada galibiyet alamamalarını talihsizlik olarak değerlendiren Sagnan, taraftar önünde güzel sonuç beklediklerini belirtti.

Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Modibo Sagnan, önümüzdeki pazartesi günü kendi saha ve seyircileri önünde oynayacakları Trabzonspor maçının önemine değinerek, "Bizim için çok önemli bir maç. Taraftarlarımızın da bunu sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Bizler de aynı şekilde sabırsızlıkla bu maçı bekliyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde yeşil-mavili ekibin Malili savunma oyuncusu Modibo Sagnan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bordo-mavili ekiple oynanacak derbi maçına değinen Sagnan, iç saha performansları ve takımdaki uyum sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Çaykur Rizespor'a çok çabuk adapte olduğunu ifade eden Sagnan, "Benim için geçen sene yeni bir şampiyona, yeni bir kültürdü. Fakat buraya çok çabuk adaptasyonumu sağladım. Burada iyi de karşılandım aynı zamanda. Geçen seneden beri sürekli performansımı arttırmaya çalışıyorum ve bunun için çaba harcıyorum. Bu sene daha iyi bir performans ortaya koymaya çalışıyorum" diye konuştu.

26 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan Trabzonspor maçı ile ilgili konuşan Modibo Sagnan, "Bizim için çok önemli bir maç tabii ki, bir derbi. Taraftarlarımızın da bunu sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Bizler de aynı şekilde sabırsızlıkla bu maçı bekliyoruz. Gerekli şekilde maça hazırlıklarımızı yapıyoruz. Önemli bir rakibe karşı oynayacağız. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Bizim de güçlü yanlarımız var. Olabildiğince sakin kalarak güçlü yanlarımızı ön plana çıkararak taraftarlarımızın önünde güzel bir sonuç almayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımın iç sahada galibiyeti olmamasını talihsizlik olarak değerlendiren Sagnan, "Bizim için talihsiz bir kitlenme var bu konuda. Geçen sene hocamız özellikle geldikten sonra çok az iç saha yenilgisi almıştık. İç sahada başarılı bir performans ortaya koyduk. Yani demek ki bunu yapabiliyoruz. Bunun için gerçekten elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Belki de o golün gelişiyle bu kitlenen nokta bizim için açılacak ve evimize taraflarımızın önünde galibiyet alacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigTrabzonsporRizesporÇaykurSporSon Dakika

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