Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan ayrılan Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'un başı dertte. NTV'deki habere göre; İç çamaşırıyla Ukrayna Milli Marşı'nı okuyan Morozyuk 6 aydan 3 yıla kadar tutuklama ile cezalandırılabilir.

MARŞ OKUDU

Telefon kamerasından aynadaki kendisini çeken Morozyuk, elini kalbine götürerek Ukrayna Milli Marşı'nı okudu.

ÇOK KİŞİ KINADI

Ancak Morozyuk'un kıyafeti, birçok kişi tarafından eleştiri konusu olurken, iç çamaşırını gösterirken milli marşı okuduğu için kınandı.

CEZA ALABİLİR

Morozyuk devlet sembollerini kötüye kullanmaktan üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

"PARA CEZASI YA DA TUTUKLAMA"

Avukat Yuriy Yurchenko, "Ukrayna Ceza Kanunu'nun 338. maddesine göre, devlet sembolleriin kötüye kullanılması, vergiden muaf asgari gelirin yüzde 50'sine kadar para cezası veya 6 aydan 3 yıla kadar tutuklama ile cezalandırılabilir" dedi.