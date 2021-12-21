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Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! - Son Dakika

Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!

21.12.2021 14:07
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!

Sezon başı Rize'den ayrılan Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, iç çamaşırıyla poz verdiği bir videoda Ukrayna Milli Marşı'nı okuduğu için hapis cezasıyla karşı karşıya. 6 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan ayrılan Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'un başı dertte. NTV'deki habere göre; İç çamaşırıyla Ukrayna Milli Marşı'nı okuyan Morozyuk 6 aydan 3 yıla kadar tutuklama ile cezalandırılabilir.

Rizesporlu Morozyuk'un eşinin başı dertte: İç çamaşırıyla marş okumaktan 3 yıla kadar hapis

MARŞ OKUDU

Telefon kamerasından aynadaki kendisini çeken Morozyuk, elini kalbine götürerek Ukrayna Milli Marşı'nı okudu.

Rizesporlu Morozyuk'un eşinin başı dertte: İç çamaşırıyla marş okumaktan 3 yıla kadar hapis

ÇOK KİŞİ KINADI

Ancak Morozyuk'un kıyafeti, birçok kişi tarafından eleştiri konusu olurken, iç çamaşırını gösterirken milli marşı okuduğu için kınandı.

Rizesporlu Morozyuk'un eşinin başı dertte: İç çamaşırıyla marş okumaktan 3 yıla kadar hapis

CEZA ALABİLİR

Morozyuk devlet sembollerini kötüye kullanmaktan üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Rizesporlu Morozyuk'un eşinin başı dertte: İç çamaşırıyla marş okumaktan 3 yıla kadar hapis

"PARA CEZASI YA DA TUTUKLAMA"

Avukat Yuriy Yurchenko, "Ukrayna Ceza Kanunu'nun 338. maddesine göre, devlet sembolleriin kötüye kullanılması, vergiden muaf asgari gelirin yüzde 50'sine kadar para cezası veya 6 aydan 3 yıla kadar tutuklama ile cezalandırılabilir" dedi.

Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!

Mykola Morozyuk, Rizespor, Ukrayna, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! - Son Dakika
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