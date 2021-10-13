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Romanya'da karışıklık! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıya taşındı - Son Dakika

Romanya'da karışıklık! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıya taşındı

13.10.2021 10:43

Botosani Kulübü'nün Başkanı Catalin Anton, Steaua Bükreş'in Galatasaray'la Morutan transferindeki anlaşması üzerine şikayette bulunduklarını açıkladı. Botosani Başkanı Anton, "Yüzde 9'luk hakkımız var. Bize ödeme yapılmadı" dedi. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gidildi.

Galatasaray'ın Morutan transferiyle ilgili Romanya'da sarsıcı bir gelişme yaşandı. Oyuncunun haklarını yüzde 9'unu elinde bulunduran Botosani, şu ana kadar ödeme alamadıkları için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gitti.

Galatasaray'ın Olimpiu Morutan'ın transferiyle ilgili Romanya'da sarsıcı bir durum yaşandı. AsistAnaliz'in aktardığı habere göre; Oyuncunun haklarının yüzde 9'unu elinde bulunduran FC Botosani, Steaua Bükreş'ten şu ana dek kendilerine ödeme yapılmadığı için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na şikayette bulunduğunu duyurdu. Kulübün sahibi Valeriu Iftime ve başkanı Valeriu Argaseala, konuyla ilgili olarak Pro Sport kanalına açıklamalar yaptı.

Romanya karıştı! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıda

"ŞİMDİ NEDEN SUSUYOR"

Valeriu Iftime, "Gigi Becali'nin işi düştüğü zaman beni nasıl arayacağını bildiğini fark ettim ama şimdi ödeyecek bir şeyi varken susuyor ve hiçbir işaret vermiyor. Bu, size normal geliyor mu? Zaten kötü niyetli olduğunu düşünüyorum ve başkanımız Catalin Anton ne yapması gerektiğini biliyor. Size daha fazla detay vermesi için onunla konuşun. Bizden habersiz gelişmeler yaşandı transferde. Onlarla dostane şekilde uzalaşamadık. Şikayette bulunmak zorundayız" açıklamasını yaptı.

Romanya'da karışıklık! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıya taşındı

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Steaua Bükreş, Galatasaray, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Romanya'da karışıklık! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıya taşındı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Romanya'da karışıklık! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıya taşındı - Son Dakika
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